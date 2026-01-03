COPE
Podcasts
Internacional
Internacional

Donald Trump asegura que Nicolás Maduro y su mujer han sido capturados y sacados de Venezuela

El anuncio lo ha realizado el propio Trump a través de un mensaje publicado en sus redes sociales, en el que afirma textualmente que "Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela"

El presidente Nicolás Maduro

CONTACTO vía Europa Press

El presidente Nicolás Maduro

Patricia Blázquez Serna

Publicado el - Actualizado

1 min lectura

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este sábado que ha llevado a cabo "con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela" y que, como resultado de esa operación, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha sido capturado junto a su esposa y trasladado fuera del país

TE PUEDE INTERESAR

El anuncio lo ha realizado el propio Trump a través de un mensaje publicado en sus redes sociales, en el que afirma textualmente que "Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro", y añade que Maduro "ha sido, junto a su esposa, capturado y sacado del país en avión".

Según el mensaje, la operación se habría ejecutado "en coordinación con las fuerzas del orden de Estados Unidos",  aunque el presidente norteamericano no ofrece, por el momento, más detalles sobre el desarrollo de la intervención ni sobre el paradero exacto del mandatario venezolano tras su captura.

Trump avanza que "más detalles" serán comunicados "en breve" y anuncia una rueda de prensa a las 11:00h en Mar-a-Lago, su residencia en Florida, donde está previsto que amplíe la información sobre lo ocurrido y explique el alcance de la operación.

Lo último

Visto en ABC

Programas

Los últimos audios

Último boletín

09:00 H | 03 ENE 2026 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking