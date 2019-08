Así luchó un hombre cuerpo a cuerpo con un puma para salvar a su perro

“Me mordió el puma. Lo pasé muy mal, pero nunca dudé. Ahora tienen que sanar mis heridas”. Así se muestra Vicente Navarrete, un campesino de 63 años que peleó cuerpo a cuerpo con un puma de gran tamaño hasta que lo mató a puñaladas.

Este argentino se encuentra ahora en el Hospital de Valcheta. Puede contar éxito cómo pudo salvar su vida el pasado fin de semana de las garras de un felino.

Navarrete salía a caballo por el campo junto a su mujer y uno de sus perros. Tras cabalgar unos kilómetros, su esposa se adelantó en busca de vacas, según ha narrado él mismo en una entrevista en el diario local Río Negro. El perro salió de dirección y lo perdieron de vista. Vicente cabalgó hasta encontrar al animal y cuando lo avistó se encontró algo que no se esperaba: estaba peleando con un puma.

El problema venía siendo constante en la zona. Se trataba de una plaga que acecha a sus vacas. Vicente se bajó del caballo y corrió hacia el felino con la intención de quitarle la vida. Ambos forcejeraron en un duro encuentro cara a cara. El hombre recibió varias mordeduras y el puma varias puñaladas.

El animal consiguió escapar hacia unos arbustos, aunque posteriormente lo encontraron tumbado magullado. El perro finalmente pudo salvarse.

El hombre se acercó para terminar de rematar al puma y, asegura, que al acercarse le saltó encima. Entonces protagonizaron una nueva lucha cuerpo a cuerpo que terminó con la muerte del animal.

Vicente quedó malherido, con la muñeca izquierda fracturada y cortes en diferentes partes de su cuerpo. Un zarpazo le cortó una vena y para no desangrarse se hizo un torniquete con un “cinto”. No pudo desplazarse del lugar por lo que no regresó a su campo. Pasó la madrugada a la intemperie con temperaturas bajo cero.

#Valcheta Mató a un Puma para salvar a su perro y sobrevivió de Milagro. Fué a 11km de paraje Huahuel Niyeu. El hombre lo defendió apuñalando al felino que tendido en el suelo reaccionó y lo atacó. La Policía lo encontró deshidratado y con heridas en su cara, cabeza y antebrazos pic.twitter.com/lVaHQOnZeu — EDGARDO PINO (@chechealumine) August 20, 2019

Los bomberos rastrearon el lugar, encontraron al perro y fue el que los llevó al lugar en el que se encontraba Vicente. Fue hallado horas más tarde con signos de deshidratación.

La hija del campesino lamenta el calvario que pasó su padre: “Mi papá lo pasó muy mal. Pudo hacer fuego, pero pasó mucho frío y se deshidrató” detalló Mariela Navarrete.

Vicente Navarrete se encuentra “en observación” en el hospital y evoluciona favorablemente.