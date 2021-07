Así cuenta una ciudadana cubana las protestas que sufre el país: "Tengo tres amigos desaparecidos"

La situación política y sanitaria en Cuba va de mal en peor, desde el inicio de la revolución lanzada en redes sociales con el mensaje de SOS Cuba, la tensión en el país no ha hecho más que incrementarse.

Este domingo miles de cubanos salieron a la calle al grito de “patria y vida” y “abajo la dictadura”, en protesta por la crítica situación que está viviendo el país estos días. Empezaron en el pequeño poblado de San Antonio de los Baños, y se extendieron por todo el país. Y es que Cuba se enfrenta a la mayor crisis en 30 años, empeorada por el descontrol local de la pandemia.

La falta de comida, de vacunas, de recursos básicos, y los cortes de luz de hasta 6 horas que se vienen produciendo en la isla, han sido la gota que colma el vaso. Los cubanos llevan estos últimos años mostrando su hartazgo de manera contundente.

Mientras tanto, el régimen continua mostrando su oposición. El presidente cubano llama a salir a las calles para defender la revolución en respuesta a las protestas.

Así están las protestas en Cuba:

CUBA ???? | Momento en que jóvenes cubanos destruyen cuadro del dictador Fidel Castro. #SOSCubapic.twitter.com/IVT3YqxqfT — Yusnaby Pérez (@Yusnaby) July 12, 2021

Cuba cumple 62 años a la espera del primer gringo comunista que quiera mudarse https://t.co/n0D2NSJA9ppic.twitter.com/CTAjfnxbgQ — El Chigüire Bipolar (@ChiguireBipolar) July 12, 2021

Fuerzas parapoliciales vestidas de civil reprimen al pueblo en Cuba. pic.twitter.com/665mtb0iK2 — Chespiroto (@chespiroto) July 12, 2021





Ya hay movimientos políticos

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, ha comparecido este domingo en la televisión cubana para hacer un llamamiento a la población a salir a las calles para defender la revolución ante las protestas que se han producido en las últimas horas en las principales ciudades cubanas. "Convocamos a todos los revolucionarios a salir a las calles a defender la revolución en todos los lugares", declaró Díaz-Canel.

Estados Unidos ya ha reaccionado a estas declaraciones, mostrando su “preocupación” por este llamamiento. Representantes y políticos de otros países también condenan la actitud del régimen y apoyan las protestas. Tampoco parece que vaya a producirse una respuesta internacional si las cosas se mantienen como hasta ahora.

La actualidad cubana, de primera mano

Irina Montero, una ciudadana cubana que reside en España está viviendo un calvario con la situación actual de su país. Irina emigró de la isla en busca de una calidad de vida mejor, pero su familia y sus amigos se encuentran ahora mismo en Cuba, en plena crisis política.

La situación en Cuba es muy crítica y tal y como cita Irina "la falta de libertad, la violencia y la represión por parte del régimen están atacando al pueblo". A sus 34 años, Irina no recuerda ninguna rebelión o manifestación tan masiva, y ella asegura que ha vivido 30 años en la isla.

Ella tenía 7 años durante el 'Maleconazo', por lo tanto no lo recuerda demasiado. Además, insiste en que los medios de comunicación, siempre afines a la dictadura, no lo mostraron. Irina, destaca también que en aquella protesta, Fidel Castro abrió la isla para que quienes no quisieran estar se marcharan, pero esta vez la gente quiere quedarse.

Respecto al comienzo de esta manifestación, Irina cuenta que empezó con un movimiento en redes sociales a raíz del colapso sanitario, un colapso que, según ella, no se quiere reconocer desde el gobierno. "Ellos viven en una realidad paralela, no hay colas, la gente no pasa hambre, no faltan sanitarios ni alimentos" comenta. A esta manifestación se le desprecia desde el régimen cómo la "generación del telefonito".

"Casi todo el problema viene por los turistas rusos. Ellos tienen dinero, ellos mandan, no se ponen mascarillas... El gobierno no ha sabido gestionar todo esto" explica Irina. Además, añade que la isla sin turismo ha perdido muchos ingresos, y el régimen ha priorizado eso por delante de la salud y de su propia población.





Desde España, Irina sufre más aún todos los problemas de su país, aunque ella lo describe como "sensaciones encontradas". Ella está feliz porque cree que Cuba se está levantando, pero por otra parte esta muy triste y atemorizada.

"Tengo tres amigos desaparecidos desde ayer, el régimen los ha secuestrado y ya no se nada de ellos. Junior García, Manuel Alejandro Rodríguez y Castor Álvarez. Temo por sus vidas, por su integridad. Ayer el presidente enfrento al ejército con la población civil, desarmada. Eso es un genocidio." relataba.

El sueño de Irina es poder sacar de Cuba a la gente que más quiere, y ahora mismo el miedo le hace pensar que quizá nunca pueda volver a entrar, aunque en su pueblo no ha habido levantamientos tan masivos.