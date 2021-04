La UE apoya al rey Abdala II de Jordania tras el intento "fracasado" de derrocamiento

La Unión Europea (UE) ha mostrado su respaldo al rey Abdalá II de Jordania e indicó que sigue de cerca la situación en el país, que en las últimas horas ha sufrido un intento de desestabilización.

"La UE sigue de cerca los recientes acontecimientos en Jordania. La UE y Jordania tienen una relación fuerte y sólida. Continuaremos apoyando a Jordania y a su población. La UE apoya plenamente al rey Abdala II y su papel moderado en la región", dijo la portavoz de Exteriores de la Comisión Europea, Nabila Massrali, a través de su cuenta en Twitter.

La situación vivida en el país en las últimas horas ha provocado una oleada de apoyo internacional al rey Abdalá II, cuyo país es una pieza fundamental en el equilibrio de fuerzas de Oriente Medio.

Estados Unidos fue el primer país en respaldar al soberano hachemí tras conocerse en la noche del sábado la desarticulación del presunto complot, en el que el Gobierno de Aman implica al príncipe Hamzah bin Husein, exheredero y hermanastro del actual monarca.

El príncipe Hamzah bin Husein, exheredero a la Corona de Jordania, que dice estar aislado en su domicilio, ha afirmado en un vídeo a la BBC que no ha participado en una conspiración y critica la "corrupción y el nepotismo" en su país.

El príncipe, hermanastro del rey Abdalá II de Jordania, emitió un nuevo vídeo, más extenso, para explicar lo sucedido en su país y reveló que los altos mandos militares le dijeron que no podía salir o comunicarse con otras personas ni utilizar Twitter.

"Estoy haciendo esta grabación para dejar claro que no soy parte de ninguna conspiración o de una organización infame o grupo apoyado desde el exterior, como siempre es la afirmación para cualquiera que exprese una opinión", declara el príncipe en su vídeo.

"Esta es mi última forma de comunicación. He sido informado por la compañía de internet que tengo de que han recibido instrucciones para cortarlo, así que esta puede ser la última vez que pueda comunicarme", afirma el príncipe, cuya grabación ha sido remitida por su abogado a la emisora británica.

In a video passed to BBC, former crown prince of Jordan says he's under house arrest as part of crackdown on critics https://t.co/ik5JK2a6My