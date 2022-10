La anexión rusa de los territorios ucranianos como un movimiento a la desesperada: 'el fracaso es absoluto'

Más de doscientos días son los que lleva Ucrania con la ocupación rusa y, por lo que vemos, la guerra está lejos de acabar. Y es que el presidente de Rusia, Vladimír Putin, ha firmado, de forma completamente ilegal. los tratados para la anexión de las regiones ucranianas de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia. Por cierto, que en este último territorio, todo se ha recrudecido un poco más, porque han secuestrado, según argumentan las autoridades ucranianas, a Ihor Murashov, el director de la central nuclear de Zaporiyia.

Y en medio de todo esto, Putin no da ni un paso atrás en estos referéndum ilegales, y amenaza con defender estos territorios usando, si fuera preciso, armas nucleares. Una advertencia que lleva dando muchos meses y que, para muchos, no tiene pinta de ser ningún farol. En Fin de Semana hemos querido recopilar unos cuantos testimonios de expertos y de rusos para que nos alumbren acerca de todo lo que está pasando en Rusia y Ucrania.

Alberto Priego es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Comillas, que cree que, cada vez más, Putin se encuentra aislado de la comunidad internacional y de su propio país, "el fracaso de Putin es absoluto, los ciudadanos y los medios lo cuestionan" comentaba.

Además, cree que esta anexión es solo un movimiento más, a la desesperada, por no estar obteniendo ninguna victoria en todo el conflicto. "la única opción que le queda es vender algo para intentar conseguir una solución de cara a una salida a la guerra" añadía. Y es que dice que los soldados rusos, cada vez más, están desmotivados y con la única opción real de desertar.

"La capacidad de respuesta de Rusia es cada vez más limitada, no tiene dinero, no tiene hombres, no tiene credibilidad...La realidad es que no tiene capacidad" señalaba. El profesor cree que, sin duda, ha destruido Rusia. Y añade que los ucranianos, "han dejado claro que no quieren ser rusos" .

La desolación de muchos ucranianos por culpa de Putin

Venimos escuchándolo desde hace mucho en boca de los ucranianos lo duro que está siendo vivir el conflicto desde dentro. Por eso aquí, con los últimos movimientos de Rusia. hemos hablado con Olena, una hispanista que reside en Kiev, y que nos contaba lo que siente después de la anexión ilegal de los territorios ucranianos. "Hace lo que quiere, así se puede decir que Madrid también va a pertenecer a Rusia.. Si no respeta las normas internacionales, puede hacer lo que le da la gana" comentaba.

Tatiana, ucraniana también, vive en Odesa y nos contaba lo que les han contado sobre la amenaza nuclear, "ha explicado a la población, incluso se han repartido folletos de cómo tiene que portarse ante un posible ataque". Y contuanaba Olena: "tenemos miedo de un ataque nuclear, porque de Putin se puede esperar todo. La lógica no vive en su cabeza y me parece que el cerebro tampoco" sentenciaba.





Pero, ¿es posible un ataque nuclear? El general Jesús Argumosa, nos comentaba que "ahora mismo no tiene opciones de contestar de forma convencional...El conflicto se congela y lo que hace es ganar tiempo".

Eso sí, capacidad, tiene. Rusia es el país que tiene más cabezas nucleares con 6000, le sigue EEUU con 5400, Reino Unido tiene 225. Pakistán, India o Irael con 90, también disponen de arsenal. Vamos, que hay bombas suficientes para acabar con la humanidad, no hace falta ni el 10 por ciento de lo que hay para acabar con el mundo.

¿El final del conflicto? De momento, poco a poco se recurdece, pero, según el profesor Priego, es posible que, paulatinamente, Rusia "caiga en picado".