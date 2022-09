Las dos razones de Putin para anexionar los territorios ucranianos: o un alto el fuego, o una justificación

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, firmará ha firmado este viernes los tratados para la anexión de las regiones ucranianas de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, ha anunciado el Kremlin. Pero, ¿cuáles son las motivaciones estratégicas tras el referéndum ilegal más allá de recuperar territorios? A esta pregunta daba respuesta en La Linterna Chema Gil, director de Estudios de Seguridad Humana de UNIVERSAE.

“Esto es un trampantojo, es cutre”, apunta el experto en geoestrategia, que ve dos motivos detrás de la decisión del Kremlin: o parar la guerra, o preparar una excusa para atacar más fuerte. “Putin ha retorcido la realidad para, o terminar de ver si en esa anexión intentar buscar un alto al fuego; o una arquitectura argumental para poder justificar cualquier ataque desorbitado bélico a Ucrania”, argumenta Gil. Comenta el experto a Ángel Expósito que todo ello se produce “en un contexto de actos de sabotaje al Nord Stream, que a saber qué consecuencias tiene”.

“Si esto de hoy hubiera ocurrido hace 2 meses estaríamos hablando de lo mismo que dijo Kissinger en el Foro de Davos: que las regiones deberían pasar a Rusia, pero estamos en un escenario bélico con un escenario de operaciones diferente”, matiza el experto en seguridad.

Y es que, contra todo pronóstico, Ucrania lleva la iniciativa bélica desde hace tiempo, atacando en Crimea con operaciones especiales, no es un escenario en el que Rusia esté triunfando. “Esto es lo que pensamos que pretendía Rusia en el inicio de la invasión, pero lo cierto y verdad es que tenemos tropas ucranianas cerca de Donetsk”. Además, Gil recuerda que este mismo viernes en un territorio que se supone ruso, Rusia ha atacado un convoy humanitario en Zaporiyia que ha acabado con la vida de 25 persona.





Uso de bombas atómicas



“Estamos ante un conflicto bélico que se va a prolongar mucho más en el tiempo, en un escenario que le permite a Rusia atacar armas nucleares tácticas, que se consideran de un kilotón a 100 kilotones”, advierte el experto en COPE que, incide, la tragedia sería mucho mayor que la de la Segunda Guerra Mundial. “Si pensamos que en Hiroshima 5 kT provocaron 1.000 muertes, en Ucrania podría acabar en un millón de muertos, eso no lo perdonaría jamás la comunidad internacional”.

Así las cosas, Gil insiste en que se podría producir una escalada, “pero siempre causada por Rusia”, que ha hecho saltar por los aires el derecho internacional y, si con la fuerza del arma atómica, “es capaz de decidir por los ciudadanos de los países, dejémonos de democracia y que nos manden a un sátrapa como este”.





¿Es viable la entrada de Ucrania en la OTAN de manera urgente?



Chema Gil asegura tener claro que no es viable una entrada de Ucrania en la OTAN de manera inmediata: “pero tampoco no lo era antes”. “Estando Crimea por resolver no era posible, pero al situación se está forzando hasta tal extremo que no podemos dejar que caiga a Ucrania, incluso si ganara la guerra Rusia, Rusia perdería la guerra. Debemos saber que estamos en el lado decente del mundo”, concluye.