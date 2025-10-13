Alegría en Israel por los rehenes vivos liberados y consternación por recuperar solo cuatro cuerpos de los 28 rehenes muertos

Los hermanos Gali Berman y Ziv Berman tras su liberación, a 13 de octubre de 2025, en la Franja Norte de Gaza

Las familias de los rehenes israelíes afirmaron que han sido informadas de que este lunes solo recibirán cuatro cuerpos de los 28 rehenes muertos que siguen en la Franja de Gaza, ante lo que expresaron su "conmoción y consternación".

"Nos sentimos profundamente conmovidos y consternados por la noticia de que hoy se entregarán únicamente cuatro cuerpos de los rehenes muertos, de los 28 que Hamás mantiene en su posesión", indicó el Foro de Familias en un comunicado.

Además, las familias denunciaron que esto constituye un "flagrante incumplimiento del acuerdo por parte de Hamás" y exigieron que tanto el Gobierno de Israel como los mediadores tomen "acciones inmediatas para corregir esta grave injusticia".

"No abandonaremos a ningún rehén. Los mediadores deben garantizar el cumplimiento del acuerdo y asegurarse de que Hamás pague por esta violación", añadieron.

Este lunes, Hamás entregó a la Cruz Roja, en dos tandas, a los 20 rehenes que habían estado cautivos en Gaza durante dos años. Ahora comienza la fase en la que Hamás debe entregar los restos de los 28 rehenes fallecidos, aunque no se espera que el grupo islamista entregue todos, ya que un número indeterminado están desaparecidos.

EFE El rehén Matan Zangauker se reúne con su familia en el punto de recepción inicial este lunes en Jerusalén

Según el acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás, un comité internacional ayudará a Hamás a encontrar dichos cuerpos.

Los presos palestinos llegan a Gaza y Egipto

Como parte del intercambio, Israel ha liberado a 1.968 prisioneros palestinos, de los cuales 154 serán deportados fuera del país, según han informado las principales asociaciones que representan a los prisioneros, tanto de Hamás como de la Autoridad Nacional Palestina (ANP).

DPA vía Europa Press Israel ha liberado a 1.968 prisioneros palestinos como parte del acuerdo de paz

Con su puesta en libertad, el Servicio de Prisiones de Israel da por concluida la liberación de prisioneros palestinos prevista para este lunes tras trasladar a los que quedaban a la Franja de Gaza y a Egipto desde Ramala, adonde habían sido transportados por la mañana.

"El Servicio de Prisiones de Israel concluye la liberación de terroristas encarcelados de acuerdo con lo pactado para el retorno de los rehenes", informó la institución, que aseguró que los 1.968 presos cuya liberación estaba prevista para hoy, a cambio de los rehenes israelíes, ya están en sus respectivos destinos.