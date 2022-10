La Administración de Archivos Nacionales de EEUU comunica que faltan documentos del Gobierno de Donald Trump

La Administración Nacional de Archivos de Estados Unidos ha comunicado en una carta enviada al Congreso este viernes que todavía faltan algunos documentos de la Administración Trump, que tendrían que haber sido transferidos en virtud de la ley de registros presidenciales.

En una carta enviada al Comité de Supervisión de la Cámara, Debra Steidel Wall, archivista interina, ha afirmado que la institución está trabajando para recuperar mensajes electrónicos de algunos funcionarios de la Casa Blanca que habrían utilizado cuentas personales de correo electrónico y mensajería para realizar negocios oficiales, según recoge el periódico 'The Hill'.

Si bien los Archivos han podido recuperar este tipo de documentación de algunos exfuncionarios de Trump, Wall ha indicado que todavía faltan mensajes de quienes no los han entregado por el momento.

La institución ha planteado la posibilidad de que haya consecuencias legales para quienes no cumplan con la entrega. Wall ha indicado que los Archivos consultarían al Departamento de Justicia sobre si "iniciar una acción para la recuperación de registros eliminados ilegalmente", ha informado el diario 'New York Times'. "Si bien no existe una manera fácil de establecer una responsabilidad absoluta, sabemos que no tenemos la custodia de todo lo que deberíamos", ha lamentado la archivista.