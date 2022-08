De un abuelo Premio Nobel a la Orden del Imperio Británico: 10 cosas que no sabías sobre Olivia Newton-John

Olivia Newton-Johnfue una cantante, compositora y actriz británica, que a diferencia de lo que muchos podrían llegar a pensar, fue hija de inmigrantes. Sus abuelos maternos, ambos judíos, debieron huir de la Alemania nazi antes de la Segunda Guerra Mundial y se refugiaron en Inglaterra.

Su abuelo materno, Max Born, fue galardonado con un Premio Nobel de Física (1954). Olivia Newton-John en realidad se llamaba Dame Olivia Newton John. La actriz nació el 26 de septiembre en Cambridge, Inglaterra; sin embargo, su padre, hijo de galeses, emigró con ella y sus otros dos hijos, a Melbourne, Australia, donde trabajó como profesor de alemán. De ahí que tenga doble nacionalidad británica-australiana.

La artista se casó en tres ocasiones: la primera en 1984 con el actor Matt Lattanzi, con quien tuvo una hija y estuvo 11 años. Posteriormente, se unió al operador de cámara Patrick McDermott, que desapareció durante una excursión en barco en extrañas circunstancias, y más tarde contrajo matrimonio con el que era su marido actual, John Easterling.

Su carrera como artista empezó a sus 14 años con la creación del grupo musical “Sol Four”, integrado con otras tres amigas de la secundaria, el cual no tuvo mayor éxito. Olivia Newton-John cantaba con su grupo musical en un bar, propiedad de su cuñado, en Australia.

Uno de los papeles que inmortalizó a la actriz y la catapultó a la fama internacional, fue el de“Sandy” en la adaptación del musical de Broadway “Grease” (1978). Como una de las curiosidades, se supo que Olivia Newton-John se negó en un principio a hacer este papel, pues tenía 28 años y su personaje era una chica universitaria y no se sentía cómoda con el personaje.

GREASE, from left, director Randal Kleiser, Olivia Newton-John, John Travolta, on-set, 1978. ©Paramount Pictures/courtesy Everett Collection





Fue su coprotagonista, el actor John Travolta, cinco años menor que ella, quien fue hasta su casa para conversar de hacer el papel. Esta actuación hizo que su carrera llegará a la cima del cine. Según fuentes locales, el 16 de agosto de 1977, uno de los personajes de “Grease”, en una de las pijamadas que arman en la película, se hace mención a Elvis Presley. Ese mismo día falleció el legendario cantante.

Olivia Newton-John fue la culpable de que el director de Grease, Randal Kleiser, descartara a la actriz Carrie Fisher, la Princesa Leia, de Star Wars, para hacer de “Sandy” y ofrecerle, así, el protagónico a Olivia. Bod Dylan escribió la canción principal del álbum debut de Olivia Newton-John como solista, llamado If not for you, el tema fue Adult Contemporary, el cuál también había grabado el ex Beatle, George Harrison.

Compatibilizó su carrera musical con su línea de ropa, llamada Koala Blue, que sacó en los ochenta, pero que no obtuvo los resultados esperados y acabó llevándola a la bancarrota. La prolífica artista consiguió recomponerse económicamente de este varapalo, aunque los problemas volverían a su vida en agosto de 1992, cuando fue diagnosticada de cáncer de mama.

En pocas semanas, se colocó entre los diez primeros títulos de las listas de éxitos ingleses y entre los veinte primeros de las americanas. Incluso la reina Isabel II le impuso en Buckingham la medalla de la Orden del Imperio Británico. Su repercusión internacional fue tal que en 1974 ya había conseguido arrasar en Estados Unidos con el tema "If You Love Me Let Me Know", que le granjeó tres premios Grammy.

Olivia Newton-John Dies At 73





En 1974 representó al Reino Unido en el Festival de Eurovisión que se celebró en la ciudad inglesa de Brighton. Interpretó el tema Long Live Love y quedó en la 4.ª posición resultando como ganadores los suecos ABBA con Waterloo.

En noviembre de 2019 se realizó en la casa Julien's en Beverly Hills (Los Ángeles, EE.UU.) una subasta benéfica de la chaqueta de cuero, los pantalones que Olivia Newton-John lució en 'Grease' (1978), así como otros materiales de esta mítica película musical de Hollywood. Tan solo en la venta de las dos prendas se alcanzaron los más de 400.000 dólares, que junto al resto del dinero obtenido, irá destinado al Olivia Newton-John Cancer Wellness & Research Centre de Melbourne (Australia).El comprador de la famosa chaqueta de cuero, por la que pagó más de 220.000 euros, se la regaló a la actriz.

Entre los éxitos de Olivia Newton-John para agregar a la play list y recordar a la artista, están los clásicos de Grease: You're the One That I Want, Hopefully Devoted to You, Summer Nights. También los temas éxito número 1 de la radio, I Honestly Love You, have You Never Been Mellow, Please Mr. Please, Something Better to Do, Come on Over y "Don't Stop Believin'.

Olivia Newton-John padeció y superó dos cánceres, uno de ellos, cáncer de mama, el cual sufrió a sus 42 años, en 1992. En el 2013 también tuvo cáncer en uno de sus hombros, superado también. Su enfermedad se agravó en 2017, 25 años después de ser detectada, extendiéndose por su espalda y provocando que entrara en un estadio 4 de metástasis que la mantenía alejada de los focos. A su legado como estrella pop y sus exitosas apariciones en la gran pantalla, se suman su incansable apuesta por la investigación sobre el cáncer y su defensa del medioambiente y la infancia, siendo Embajadora de Buena Voluntad del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente desde 1978.

Fundó el Centro de Bienestar e Investigación del Cáncer Olivia Newton-John para ayudar a las personas que padecen esta enfermedad.

Casi 40 años después

Desde que el mundo bailó por primera vez You're the One That I Want, en 1978, la actriz Olivia Newton-John volvió a cantar y a bailar este éxito, en una de las noches del Festival de Viña del Mar 2017, en Chile.

Esa misma noche, la actriz complació a su publicó con el tema Summer Nights, Hopelessly Devoted to you, We go Together, entre otros más. Éxitos que la consolidan en la meca de la música y el cine, que la inmortalizaran de por vida.