John Travolta y Olivia Newton John se vuelven a vestir de Danny y Sandy 40 años después

Es una historia de amor que no pasa de moda. Danny y Sandy siguen despertando al adolescente que todos llevamos dentro y “Grease” es una película de las que no envejecen nunca. Más de 40 años después de su estreno (en 1978) sus protagonistas, Olivia Newton-John y John Travolta se han vuelto a reunir y a vestirse como sus personajes.

Lo han hecho en un evento musical celebrado en Palm Beach, en Florida. El público abarrotaba este fin de semana el anfiteatro de la localidad para cantar las famosas canciones de la película mientras la ven por enésima vez… es lo que se conoce como “Sing Along”. La pareja de actores se vistió como sus personajes por primera vez desde que rodaron la película y han colgado fotos y vídeos en sus redes sociales. Travolta iba vestido de negro, con chupa de cuero y tupé. Y Olivia con la falda y chaqueta amarilla que llevaba su personaje. Olivia Newton-John, que no lo debe estar pasando nada bien, porque continúa luchando contra su tercer cáncer, se ha mostrado muy emocionada de poder asistir a este evento…

Y nosotros nos hemos preguntado ¿qué tendrá esta película para no envejecer y que siga enganchando tanto a distintas generaciones? ¿serán las canciones? ¿la estética de los años 50? Se lo hemos a preguntado a alguien que conoce de cerca la fascinación que producen esta película y sus personajes. Eider Esnaola es la directora artística de “Sing Along”, un espectáculo que lleva ya 5 años representando Grease en España. Y, además, ella hace de Sandy, el personaje de Olivia Newton-John… Buenas tardes.

Eider Esnaola sobre el éxito de Grease ha comentado en La Tarde de COPE: “Es una película redonda. Una historia de amor del chico malo y la niña buena, una especie de Romeo y Julieta porque se tienen que separar pero que acaba con los dos enamorándose. Las canciones de Grease aparecen en momentos muy estratégicos de la película y hoy en día siguen sonando en las discotecas”.

Eider Esnaola: "Me sorprende que hay adultos que no han visto Grease"

“Hay adultos que aún no han visto Grease. Y me sorprende. Mi madre que se la sabe de memoria cada vez que la echan en la tele y me dice … ¿Sabes que película echan? Y no hace falta que me diga más”, comenta Esnaola.

La directora también ha explicado como son los espectáculos de Sing Along: “Nuestro espectáculo es un karaoke gigante. Primero hacemos una pequeña introducción con unas pautas y después les animamos a que participen mientras nosotros cantamos y bailamos”.