Los rumores que ponen en duda el estado de salud de Trump: "Después de que la Casa Blanca ocultara el declive de Biden..."

El estado de salud del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se ha puesto en entredicho en los últimos días después de que haya pasado varias jornadas sin aparecer públicamente.

En una intervención en 'La Tarde', el corresponsal de COPE en Washington, David Alandete, ha analizado lo ocurrido en los últimos días, los rumores al respecto, así como la reaparición que se espera para este mismo martes.

Alamy Stock Photo Donald Trump levantando el puño

Dudas sobre el estado de salud de trump

Alandete asegura que la salud de Trump ha sido uno de los temas más comentados entre los estadounidenses en las últimas jornadas, desde su última aparición pública hace ya una semana.

El pasado martes, el presidente se marcaba una "sesión maratoniana" de más de 3 horas de Consejo de Gobierno televisado, en lo que suponía un "récord absoluto". Tras esto, Trump desapareció.

"No lo vimos martes por la tarde, miércoles, jueves, ni viernes. El sábado, ante la presión de los periodistas, y los rumores que hablaban de que habían cortado las calles de acceso al hospital militar de Walter Reed, apareció para jugar al golf, pero en la distancia. Lo vimos los periodistas como a un kilómetro", ha explicado el corresponsal de COPE.

Aunque la Casa Blanca está intentando apaciguar los rumos, Alandete recuerda que la última vez que vimos a Trump tenía unos hematomas en el dorso de la mano, además de los tobillos hinchados.

LA ESPERADA REAPARICIÓN DE TRUMP

Tras días de rumores y su tímida aparición este sábado, a dudosa distancia, se espera que este martes, el presidente de Estados Unidos, reaparezca con un importante anuncio.

"Sabéis cómo es Trump, él tiene que controlarlo todo, todo el mundo está hablando de él y aunque sea como el refrán que dice, que hablen de ti bien o mal, lo importante es que lo hagan. Eso es lo que está pasando", apunta Alandete.

Además, el corresponsal de COPE pone la mesa dos de los posibles anuncios que se esperan para este martes. Por un lado, se rumorea que podría cambiar el nombre del Pentágono por el de Departamento de Guerra y, por otro, anunciar dónde va a estar el nuevo cuartel general de la fuerza espacial para la misión que él quiere hacer de llegar a Marte.

la diferencia con biden

Por último, el corresponsal de COPE ha explicado la diferencia entre los rumores que se alimentaron cuando Joe Biden era presidente y lo que está ocurriendo ahora con Trump.

Elaboración propia Composición entre Trump y Biden

"Después de una presidencia en que la Casa Blanca activamente ocultó el declive de un presidente, Joe Biden, esta Casa Blanca no lo va a poder hacer y las preguntas han sido muchas y muy insistentes y ellos mismos alimentaron las dudas sobre el estado de salud de Biden, no pueden hacer lo mismo", ha concluido.