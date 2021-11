Elecciones en Nicaragua: La oposición pide “quedarse en casa” y avisa del fraude

“Éstas no van a ser unas elecciones, va a ser una votación en donde Ortega y Rosario Murillo van a hacer un fraude evidente, en donde no hay candidatos que representen el deseo de la ciudadanía de salir de la dictadura en la que estamos”, asegura a COPE María Laura Alvarado, miembro del consejo político de la coalición opositora nicaragüense Unidad Nacional Azul y Blanco. Dice que “a las elecciones se presentan partidos políticos que están siendo avalados por Daniel Ortega, y que pretenden legitimar el fraude. El pueblo de Nicaragua no va a tener la capacidad de poder salir a votar y escoger a sus autoridades, que les representen en el ejecutivo y el poder legislativo”. Los nicaragüenses tienen una cita en las urnas el domingo 7 de noviembre para decidir quién será el presidente durante los próximos cinco años y elegir a los diputados de la Asamblea Nacional. Siete candidatos opositores a la presidencia llevan meses en prisión y la reelección de Daniel Ortega como presidente se da por hecha.