Una manifestación contra el pasaporte covid recorre el centro de València

Una manifestación ha discurrido este sábado por el centro de València para mostrar su rechazo al conocido como pasaporte covid, en vigor en la Comunitat Valenciana desde el pasado 4 de diciembre

La protesta ha arrancado a las 18 horas de la plaza del Ayuntamiento y ha marchado por la calles Colón y Xàtiva, entre otras, convocada por las organizaciones Triple V, Unión Activa Valencia, Policías por la Libertad y Familias x la verdad. Fuentes de la Delegación del Gobierno han confirmado que la manifestación había sido comunicada.

Los participantes, en su mayoría sin mascarilla, han gritado consignas como "libertad", "los niños no se tocan" y "no es una vacuna, es un experimento". Además, han mostrado carteles con mensajes como 'No al pase nazi', 'No a la dictadura política, social y sanitaria' y 'Vacuna mata'.

El pasaporte covid está en vigor en la Comunitat Valenciana desde la madrugada del 4 de diciembre y contempla la obligatoriedad de presentar un certificado de vacunación, prueba diagnóstica o certificado de recuperación del coronavirus a todos los mayores de 12 años para acceder, entre otros, a establecimientos de hostelería y ocio con aforos superiores a 50 personas.