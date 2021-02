Don Juan Carlos, la historia detrás del hombre que paró el golpe del 23-F

A las 13.00 horas de este martes, el Rey Felipe VI tomará la palabra en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso de los Diputados en un acto con motivo del 40 aniversario del fallido golpe de Estado del 23 de febrero acontecido en 1981.

Una sala, esta de los Pasos Perdidos, en la que puede que no resuene el ir y venir de los diputados, pero donde sus mullidas alfombras han soportado escenas inolvidables como el último adiós a Adolfo Suárez, figura esencial de nuestra democracia y el presidente del Gobierno en funciones que no dobló la rodilla y permaneció sentado en su escaño junto a su ex vicepresidente, el capitán general Gutiérrez Mellado, que se enfrentó, incluso al teniente coronel Antonio Tejero.