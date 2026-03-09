La reflexión de Paco González sobre las palabras de Xavi: "Le creo porque Laporta ha mentido un par de veces con Messi; pero si se hubiera quedado, no habría irrumpido Lamine Yamal"

Xavi Hernández dejó de ser entrenador del FC Barcelona en mayo de 2024 y casi dos años después ha roto su silencio en una entrevista concedida a 'La Vanguardia', donde ha cargado duramente contra Joan Laporta a una semana de las elecciones presidenciales del conjunto azulgrana.

LA DECEPCIÓN DE XAVI CON LAPORTA

El exfutbolista admite que cometió errores estando en el banquillo y empieza a cargar contra el presidente porque le negaron el fichaje de Zubimendi tras el adiós de Busquets. "Me dijeron que no por un tema económico. Después, Jordi Cruyff se fue por los menosprecios y al mes y medio prescindieron de Mateu. Tenía que haberme ido yo también en aquel momento. Mientras tuvimos la sartén por el mango, el equipo iba bien y cuando empezaron a decidir ellos, el equipo bajó y no por casualidad", afirma.

De la entrevista llama mucho la atención los motivos por los que Messi no regresó al Barça en 2023 y también cómo Xavi relata su decepción con Laporta. "Prescinde de mí como entrenador sin decirme la verdad, condicionado por una persona que está por encima del presidente, que es Alejandro Echevarría. Así funciona este Barcelona; prácticamente lo dirige Alejandro. Yo tenía una relación íntima y de amistad con Laporta y fue una gran decepción porque me falló por completo", sentencia.

Y agrega: "Yo comuniqué que no seguiría a partir de junio, empezamos a ganar… y me dicen constantemente que me tengo que quedar. Pero llegó la derrota contra el PSG y me llamó Alejandro para reunirnos. Fuimos a casa de Laporta y me convence para seguir. Cuando estábamos planificando la nueva temporada, Alejandro empezó a gritar durante una reunión por un desacuerdo, reprochó el tema físico del equipo y le pregunté por el cargo que ocupaba en el club. Fue entonces cuando decidió que no seguía y cuando hicieron una campaña mediática contra mí".

En 'El tertulión de los domingos' se analizaron en profundidad todas las palabras de Xavi Hernández contra Joan Laporta y Paco González reconoció "creer" al exentrenador al FC Barcelona.

CHINE NOUVELLE/SIPA / Cordon Press Xavi Hernández dejó de ser entrenador del Barcelona en 2024.

"En esto, en el supuesto regreso de Messi, creo totalmente a Xavi. Pienso que el acuerdo verbal pudo existir porque no debe haber nada firmado", empezó diciendo el director de Tiempo de Juego.

Juanma Castaño le interrumpía para decir que el contrato estaba admitido por La Liga y Paco añadía seguidamente: "Yo desconozco la parte de los números, pero creo a Xavi porque Laporta ha patinado y mentido un par de veces sobre Messi".

Y para finalizar, el director de Tiempo de Juego hacía una reflexión. "Dicho lo cual, si Messi se hubiera quedado, igual no hubiera crecido un Lamine Yamal", sentenció Paco González.