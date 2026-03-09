El entrenador del Toledo estalla tras lo vivido en un derbi de Tercera RFEF: "Vivimos un deporte tremendamente asqueroso; grabamos el banquillo y si queremos montar un circo lo podríamos montar"

El CD Toledo ha empatado a uno ante el CD Sonseca en un histórico derbi toledano que no se vivía en Sonseca desde hacía 38 años. Sin embargo, el resultado ha quedado en un segundo plano tras las duras declaraciones de Borja Bardera, entrenador del conjunto visitante, quien ha estallado en la rueda de prensa posterior al ser preguntado por el ambiente del encuentro.

Bardera se ha mostrado visiblemente molesto y no ha dudado en calificar la situación actual del fútbol de forma contundente. "Vivimos un deporte tremendamente asqueroso. Aquí se permite todo, no pasa nada", ha sentenciado el técnico, quien ha lamentado la doble vara de medir ante los insultos.

El entrenador ha contrastado la activación de protocolos por supuestos insultos racistas con la impunidad de otras ofensas. "Si el portero llega y dice que le han llamado negro, se para el partido", ha comentado, mientras que a él le llamaron "hijo de p*** muchas veces" sin consecuencias. Además, ha añadido: "Tenemos la suerte de que nosotros grabamos el banquillo y si queremos montar un circo lo podríamos montar".

Crítica a la sociedad

Las críticas de Bardera se han extendido más allá del terreno de juego, apuntando a un problema social. "Que haya niños llamando de todo delante de sus padres, dice de la sociedad que vivimos y del deporte también en el que vivimos", ha afirmado con resignación.

A pesar de la tensión, ha querido agradecer a los aficionados de ambos equipos por el espectáculo en las gradas. "Superagradecido a la gente de Toledo que ha venido y superagradecido a toda la gente de Sonseca que ha venido a animar a su equipo, que creo que han dado colorido a la grada", ha matizado.