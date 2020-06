Zapatero, en COPE: "Nadie advirtió de que fuera a haber miles de muertos o a colapsar los hospitales"

9.48 | FINALIZA LA ENTREVISTA CON José Luis Rodríguez Zapatero en HERRERA EN COPE. Habrá ampliación

9.45| Zapatero, sobre Venezuela: “Quien piense que estamos ante un conflicto con buenos y malos, se equivoca y el tiempo dará la razón. ¿Cuánto va a durar Maduro? A lo mejor la pregunta es cuánto va a durar Trump”

“Si en noviembre pierde Trump y sigue Maduro, qué va a decir Latinoamérica, hay una estrategia que ha fallado estrepitosamente”.

José Luis Rodríguez Zapatero:

➡"Hay muchas críticas que hacer al Gobierno de Maduro"

➡"A lo mejor hay que preguntarse cuánto va a durar Trump en el poder"

➡"Todos queremos para Venezuela lo mismo, que haya paz"#ZapateroEnCOPE



9.44 | Zapatero: "Desde que empezaron con chavismo y Podemos, Podemos está en el gobierno y Maduro también"

9.43 | Te puede interesar... La cronología de actuación de la OMS que Zapatero ignora cuando exime de responsabilidad al Gobierno

9.36 | Zapatero, sobre la escala de la mano derecha de Maduro,Delcy Rodríguez en España: "Venezuela siempre es una fuente de información y para mi de tener que aclarar muchas cosas, es uno de los casos políticos en donde más sorpresas me he llevado en cuanto a cómo se cuentan las cosas y cómo yo lo he vivido".

Zapatero: "No tengo información sobre la escala de Delcy Rodríguez, lo que he conocido ha sido por los medios, yo no estaba avisado"

Zapatero: "La única salida para Venezuela es diálogo y acuerdo"

Zapatero, sobre la situación en Venezuela: "La oposición está ahora más dividida, el gobierrno más reforzado y la ciudadanía sufriendo"

9.35 | Zapatero, sobre la información que publica hoy el diario El Mundo, que asegura que el embajador español en Venezuela durante el Gobierno de Zapatero realizó pagos a la mano derecha del vicepresidente de Hugo Chávez: "No tuve con él una especial relación, que actúe la justicia y que todas las responsabilidades se establezcan con nitidez".

9.30| Zapatero, sobre la derogación de la reforma laboral como premisa para el pacto de Sánchez con Bildu: "No se ha derogado", sentencia. "El gobierno tenía que buscar esa mayoría parlamentaria para sacar adelanter el estado de alarma".

"Hay cosas que mejorar en la reforma laboral, pero me gustaría que el debate politico y económico no girara solo en torno a esto"

"El que tengamos buenos empleos en España no depende tanto de las leyes laborales sino de una economía productiva que genere buenos empleos, productivos y de calidad"

9.26 | Zapatero, sobre el informe de la OMS que alertaba del virus meses antes: "Durante febrero estuvimos con dos casos, hasta el 25 de febrero y el 4 de marzo en 165 positivos. Todos los expertos decían que era una gripe. Si se intuía que fuera tan grave cómo no hubo una sola pregunta parlamentaria en esas fechas. Nadie advirtió que iba a haber miles de muertos o que se fueran a colapsar los hospitales"

Zapatero, sobre la actuación del gobierno español: "Reaccionó como la mayoría de los gobiernos europeos y en cuanto a medidas , con más fuerza que algunos"

9.22 | Zapatero: "A la política y los gobiernos no se les puede pedir que vayan por delante de la ciencia, no sabemos si los asintómaticos contagian o por qué a algunos países este virus les ha impactado más que a otros"

"La única certidumbre es que se contagia de persona a persona"

9.20 | Zapatero: "Me ha parecido muy negativo el debate político en este país"

9.19 | Zapatero: "Europa aprendió la lección ante una crisis como la de 2008 que también fue bastante inesperada. Hoy Europa está recuperando fuerza, credibilidad y autoridad con las medidas que está poniendo, pese a que en el tema sanitario en un principio no hubo mucha coordinación"

9.17 | Zapatero, en directo: "Si logramos que la recuperación en primera parte de 2021 sea vigorosa, podremos tener que tomar medidas de contención del gasto pero no recortes severos"

9.14 | Zapatero: "Esta crisis es mucho peor que la de 2008, ha afectado a la salud de miles de personas y obligado a cerrar la eocnomía, que es algo inédito"

"El gobierno ha reaccionado con las medidas adecuadas que es el estado de alarma y dando resultados en términos objetivos de control de pandemia bastante positivos, en el terrorno socioeconómico ha puesto un plan poderosos. Ahora estamos viendo como el esfuerzo por el diálogo se ha intensificado, es positivo"

"El gobierno va a sarlir parlamentariamente reforzado, el PP se ha quedado solo con Vox en la Cámara".

José Luis Rodríguez Zapatero:

➡"Esta crisis es distinta a la del 2008. Hay que ser prudente cuando se compara esta crisis con aquella. Si hay que hacer recortes, habrá debate y tensión dentro y fuera del Gobierno"#ZapateroEnCOPE



9.09 | Zapatero: "No me gustan las careroladas ni los escraches, ni en una dirección ni en otra, otra cosa es que quien las hace merezca por mi parte una censura"

9.09 | José Luis Rodríguez Zapatero, en 'Herrera en COPE': "El gobierno no parece el camarote de los hermanos Marx", señala en referecia a las palabra de Felipe González. "Ha producido en poco tiempo decisiones trascendentales. La experiencia hasta ahora del gobierno de coalición es bastante razonable, es más la crisis -que ha supuesto el covid-19- no va a hacer otra cosa que unir al gobierno"

9.06 | Arranca la entrevista a José Luis Rodríguez Zapatero, en 'Herrera en COPE': "He pasado la pandemia confinado preocupado por mi padre con 93 años que está en una residencia pero todo ha ido bien, afortunadamente".

"Estoy impactado y soprendido por la gravedad de la crisis"

8.20 | Zapatero ha realizado recientemente unas polémicas declaraciones ante los líderes iberoamericanos en las que apostaba porque China y la Unión Europea se aliaran contra EEUU para situarle en una “situación imposible”. Zapatero tendrá la oportunidad de aclarar estas palabras en “Herrera en COPE”, además de dar su visión sobre la causa del 8-M y analizar el rumbo del PSOE con Pedro Sánchez como líder.

8.00 | Preocupante y triste. Ese es el sentimiento que ha invadido al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, durante el confinamiento y en esta crisis del coronavirus que en nuestro país ha dejado ya más de 27.000 fallecidos. Nos encontramos ante una crisis económica profunda, según los expertos, que dejará también su huella en la sociedad.

España sufre la peor pandemia que se ha conocido en occidente y para analizar esta situación y el contexto político que vive el país a punto de que empiece la “nueva normalidad”, Carlos Herrera entrevista a partir de las 9.00 horas, al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.