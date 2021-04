Yolanda Díaz reitera que está centrada solo en gobernar y que no le va a distraer la posibilidad de ser candidata de UP

Cualquier decisión que adopte la comunicará primero en el seno de su espacio político

La vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado que está centrada en sus tareas ejecutivas y no se va a "distraer" con la posibilidad de ser la próxima candidata de Unidas Podemos a la Presidencia del Gobierno. También ha dejado claro que si finalmente opta por liderar la futura lista electoral a los comicios generales, lo comunicará primero en el seno de su espacio político.

En declaraciones a la Sexta, recogidas por Europa Press, ha señalado que agradece la confianza que ha depositado en ella el exvicepresidente y secretario general de la formación morada, Pablo Iglesias, al proponerla como futura candidata de Unidas Podemos a las próximas elecciones generales, pero ahora está "trabajando de lleno" en la mayor crisis económica y social.

"No me voy a distraer. Estoy haciendo lo que tengo que hacer. También digo que si cambio de opinión y decido, no sustituir a Iglesias, sino dar un paso al frente para liderar un proyecto político y presentarme a las elecciones. En primer lugar le daría la palabra a los militantes de los partidos que conforman este espacio, por razones obvias, y por supuesto, comparecería para hacerlo público", ha desgranado Díaz.

Tras recalcar que no va a comentar nada de las conversaciones que ha mantenido con Iglesias sobre este asunto, Díaz ha insistido en que en el seno de Unidas Podemos son conscientes de que ahora está centrada en el Gobierno. "No estoy en esto", ha reiterado.

COMPROMISO DE ENSANCHAR UNIDAS PODEMOS

Eso sí, es consciente que "en la vida la política te coloca" y, después de relatar que no quiso ser ministra en el Gobierno de coalición, la vicepresidenta ha indicado que quiere "ser justa" y si toma la decisión de ser candidata a la Presidencia del Gobierno lo comunicará antes en el seno de Unidas Podemos.

Sobre si piensa que tendrá que adelantar esa decisión ante la posibilidad de que la coalición se rompa antes de terminar la legislatura, la ministra de Trabajo ha opinado que existe una teoría extendida dentro de la politología que alude a esa tesis, pero que en su caso va a colaborar para que "no sea así" está convencida de se pueden "hacer las cosas de otra manera, cooperando". De hecho, ha remarcado que lo que sucede en Madrid ahora con las fuerzas de izquierda, con una colaboración frente a Vox, debe alumbrarles en este sentido.

Más allá de su futuro político, Díaz se ha comprometido a contribuir, auque no se presente a las elecciones, a "ensanchar" el espacio político de Unidas Podemos, desde la "convicción" de que España necesita un proyecto como este. "Voy a cuidar la coalición y voy a ensanchar mi espacio político, porque creo que podemos crecer, y mucho", ha zanjado.