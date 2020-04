El vídeo que muestra cómo se mueve el coronavirus cuando alguien tose en el supermercado

El coronavirus ha cambiado por completo el mundo. La manera de relacionarnos con los demás y de comportarnos en lugares públicos como trasporte o tiendas tiene que ser con unos niveles de seguridad mayores. Las mascarillas y guantes son prácticamente esenciales cuando salimos de casa. La Universidad de Aalto (Finlandia) ha creado una simulación de cómo se expande el coronavirus en un supermercado cuando una persona tose y no lleva mascarilla.

Así se mueve el coronavirus por el aire de un supermercado cuando se tose

A través de este vídeo podemos observar cómo en un supermercado si una persona tose y no se cubre la boca cómo el coronavirus viaja por el aire. Aunque estemos en un pasillo distinto al de la persona emisora, el COVD-19 viaja por las corrientes de aire y llega hasta donde estemos. Como se puede apreciar en el vídeo el pasillo de la persona que tose queda completamente contaminado, le virus se traslada hasta el pasillo colindante y afecta a quienes están en él.

Por este mismo motivo es importante dos puntos. En primer lugar, protegerse la boca cuando se tose. Es fundamental cubrirse correctamente, no con la mano, sino con el antebrazo para no contaminar los objetos que toquemos posteriormente. El otro punto es llevar mascarilla, este objeto tan demandado actualmente, no solo impide que propaguemos el virus, sino proteger nuestras fosas nasales y boca de posibles contagios. Toda precaución es buena ante una situación como la que estamos viviendo.

La situación del coronavirus en España actualmente

El Ministerio de Sanidad ha cifrado este jueves en 585 los nuevos fallecimientos por coronavirus en las últimas 24 horas, 19.478 en total, y en 5.252 los contagios, que elevan a 188.068 las personas que lo han contraído desde el inicio de la crisis.

Sin embargo, estas diferencias no se corresponden si se toma como referencia los datos desglosados que ha aportado este departamento, según los cuales se habrían producido 348 muertes más, una discrepancia que ha reconocido en rueda de prensa el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.

El epidemiólogo ha explicado que el Ministerio está "tratando de corregir las series históricas" para que las fuentes de información sean homogéneas, para lo que está empezando a pedir información más detallada a las comunidades, según ha reflejado en una orden publicada hoy en el BOE que fija un modelo único de notificación de datos.

De acuerdo con el nuevo cómputo efectuado por el departamento que dirige Salvador Illa, la cifra total de contagiados asciende a 188.068 al sumar 5.252 en 24 horas; los fallecidos son 19.478 con 585 nuevas muertes y los curados 72.963 con otras 3.502 curaciones más.