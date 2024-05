VÍDEO: Ayuso acusa a Sánchez de utilizar a los catalanes: "Cataluña le importa cero"

"Mienten siempre. Ya lo habéis visto en la telenovela de la Moncloa"

La presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de usar a los catalanes para mantenerse en Moncloa: "Cataluña le importa cero. Lo único que le importa es la supervivencia en Moncloa".

Lo ha dicho en un mitin en la plaza Artós del barrio de Sarrià en Barcelona junto al candidato del PP a las elecciones catalanas, Alejandro Fernández, y el presidente del grupo municipal en el Ayuntamiento, Daniel Sirera.

Ha afirmado que el proyecto de Sánchez va vagando de elección en elección y que por eso "necesita utilizar a los catalanes el domingo para sobrevivir".

"Necesita seguir aquí para sobrevivir porque España entera se ha hundido", y ha criticado también al candidato del PSC en las catalanas, Salvador Illa, a quien ha tildado de marioneta de Sánchez.

A ambos les acusa de mentir: "Mienten siempre. Ya lo habéis visto en la telenovela de la Moncloa de esta semana. '¡Por amor! ¡Yo por amor me voy si hace falta!' No, señor Sánchez, por amor no: simplemente le estaba pidiendo explicaciones un juez".

MADRID, AL LADO DE LOS CATALANES

En el contexto electoral de la campaña y ante los comicios del domingo, Ayuso ha afirmado que Madrid va estar al lado de los catalanes, "no va a estar para enfrentar nunca a los españoles".

Ha definido la candidatura del PP que lidera Alejandro Fernández, como liberal y constitucionalista, y a él le considera un "luchador incansable, que no se rinde, que hace política sobre la democracia" y que respeta la ley y la Constitución.

