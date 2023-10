Vélez insta al Ayuntamiento a licitar la mejora de la antigua N-620 que PSOE dejó "preparada": "No hay excusa"

El concejal socialista Luis Vélez ha instado al Ayuntamiento de Valladolid a licitar el proyecto de mejora del firme, señalización y balizamiento de la antigua N-620 que el anterior equipo de Gobierno dejó "preparado" por "razones de seguridad vial".

"No hay excusa y no hay razón para que no la hagan de forma inmediata", ha señalado en declaraciones recogidas por Europa Press durante su visita a la intersección que da entrada al polígono Berrocal y cuyas obras de mejora están ya adjudicadas y comenzarán "en breve".

Vélez ha recordado que en el pleno de septiembre ya preguntaron al equipo de Gobierno actual sobre esta licitación y no les vio "muy por la labor de licitar la obra". "El proyecto ya está terminado. Se licitó en primer lugar una nueva intersección hacia el polígono industrial del Berrocal, una nueva glorieta, que se ha adjudicado el contrato hace poco con un presupuesto de ejecución de en torno a 900.000 euros, que ya lo dejamos licitado desde el anterior gobierno municipal con una subvención de prácticamente la totalidad del importe de la obra por parte de la Junta a través de los fondos de cooperación local, con lo cual no va a tener coste para el Ayuntamiento", ha detallado.

En este punto, ha aclarado que el anterior Gobierno de coalición del PSOE y Valladolid Toma La Palabra dejó preparado el proyecto de reurbanización y mejora de la seguridad y de la señalización de toda la antigua N-620 en dos lotes. "El primero que va desde la entrada de la autovía Palencia-Burgos hasta la glorieta y desde ahí hasta la entrada de Valladolid", ha detallado para reclamar su necesidad por razones de "seguridad vial".

Este proyecto tendría un importe de 1,7 millones y se actuaría sobre un total de 2,4 kilómetros con intervención completa en ambas calzadas y arcenes, así como la mejora de la señalización horizontal y vertical, protecciones y balizamiento de los bordes.

"No se actúa en esta carretera desde que se cedió por parte del Ministerio al Ayuntamiento de Valladolid. En su momento, en época de gobiernos del Partido Popular, antes del año 2015, hubo esta cesión y se la acompañó de dinero. Aquel dinero no se lo ha gastado el Ayuntamiento en mejorar la carretera, se lo gastaron en una de las fases de la avenida Salamanca. Pero hoy ya es más necesario por la gran densidad de tráfico lo que hace imprescindible que se acometa la obra", ha añadido.

De ahí que haya incidido en que no se "espere más". "El equipo de Gobierno tiene el proyecto terminado, únicamente tienen que llevar la aprobación de la licitación de la obra a la Junta de Gobierno y por tanto no hay excusa y no hay razón para que no la hagan de forma inmediata, como digo, fundamentalmente por razones de seguridad", ha zanjado.

Por otra parte, el edil socialista ha analizado la labor del Gobierno de coalición en el Consistorio vallisoletano. Así, por un lado ha valorado aquellos proyectos que suponen una "continuidad" de la labor ejercida por la anterior corporación, para mostrarse más crítico con otras actuaciones como la supresión del carril bici de la Avenida de Gijón y la modificación del de Isabel La Católica. "No hay dinero pero se van a gastar dos millones en cambiar el carril de Isabel La Católica y cinco en una plataforma innecesaria en el Puente del Poniente. Es, cuanto menos, sorprendente"