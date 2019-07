El vacile de Rocío Monasterio y Espinosa de los Monteros, de Vox, a los periodistas

Los políticos de Vox Rocío Monasterio e Iván Espinosa de los Monteros han utilizado la red social twitter para responder de esta manera a los periodistas que habían informado de que ambos habían pasado el fin de semana en la localidad francesa de Saint-Tropez.

Algunos se inventan que paso el fin de semana con “amigos” que no lo son y con los que no he estado... y yo mientras, disfrutando en casa con las personas que de verdad me importan! #FelizFinde pic.twitter.com/AAQawh5Vnc