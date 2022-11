Unidas Podemos plantea que delito de malversación distinga el lucro personal

Unidas Podemos está estudiando una enmienda a la reforma del Código Penal para que el delito de malversación distinga cuando hay un enriquecimiento personal y cuando no lo hay, lo que podría afectar a la situación penal del expresidente andaluz José Antonio Griñán, según han reconocido fuentes parlamentarias.

El presidente del grupo de Unidas Podemos, Jaume Asens, ha explicado en una rueda de prensa en el Congreso que la malversación de caudales públicos "es un delito fundamental para perseguir la corrupción y debe seguir existiendo".

Pero la cuestión es que se debe diferenciar cuando se trata de un lucro personal, ha insistido, porque en el Código Penal actual está redactado "de una manera muy vaga" y eso da lugar a "interpretaciones abusivas".

Unidas Podemos no tiene decidido aún si se van a sumar o no a la enmienda de ERC para rebajar el delito de malversación que los republicanos catalanes están preparando, pero sí tienen claro que ellos van a presentar una enmienda propia para que los delitos "se adapten a los tiempos actuales" y, en concreto, quieren retocar lo que tiene que ver con los derechos de los trabajadores.

Otra cosa que quieren cambiar del Código Penal y que no han conseguido hacer en esta proposición de ley es sobre un tipo penal concreto "que aprobó el PP para perseguir el 15-M" y que tiene que ver con la ocupación de bancos y empresas.

Sobre el hecho de que Podemos haya afirmado que no conocían la reforma propuesta para suprimir el delito de sedición, Asens ha asegurado que todos los partidos del espacio morado sabían que se estaba negociando, aunque no el detalle concreto para que no hubiera ninguna filtración hasta que el presidente, Pedro Sánchez, lo anunciara. EFE

