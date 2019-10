La periodista independentista Pilar Carracelas dice que el CNI la espía y las redes se ríen de ella

La periodista independentista Pilar Carracelas se ha convertido en el hazmerreír de las redes sociales por un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, en el que asegura que está siendo espiada por el Centro Nacional de Inteligencia, un mensaje que ha provocado las burlas de sus seguidores.

Avui, mentre parlava per telèfon, el meu interlocutor i jo hem notat com un eco, "com quan escoltaves una conversa a casa des d'un altre telèfon", m'ha dit. Gràcies, CNI, per fer-me sentir important.