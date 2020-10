Una diputada del PP desvela el secreto mejor guardado de Sofía Castañón, la encargada de atacar a Vox

Edurne Uriarte es diputada del PP y ha revelado un detalle que afecta de lleno a Podemos y a un miembro de la formación de Iglesias. La popular lo ha hecho público a través de su cuenta oficial de Twitter.

El feminismo de la extrema izquierda:



Sofía Castañón, responsable de Feminismos de Podemos, y que llama a luchar contra la violencia machista



... es la misma que ha sostenido la denuncia falsa por acoso sexual contra el ex abogado de Podemos, José Manuel Calvente — Edurne Uriarte (@EdurneUriarte) October 22, 2020

Algo que se escapaba de la escena mediática. Hasta hoy. "El femenismo de la extrema izquierda. Sofía Castañón, responsable de Feminismos de Podemos, y que llama a luchar contra la violencia machista...es la misma que ha sostenido la denuncia falsa por acoso sexual contra el ex abogado de Podemos, José Manuel Calvente".

Una revelación que acumula (de momento) 219 retweets y 410 'likes'. A finales de 2019, era cuando Podemos despedía a Calvente por un supuesto acoso sexual. La propia Castañón comparecía ante los medios para indicar que la carta de despido respondía a "motivos de acoso laboral por razón de género". Además, aseguraba que este tipo de casos deben llevarse con "toda la discreción".

Esto se producía en un momento inoportuno, cuando estaba a punto de cerrarse el acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos para conformar el primer Gobierno de coalición de la historia de España.

Calvente indicó que presentaría una querella por calumnias dirigida al secretario de Organización, Alberto Rodríguez, la diputada Ione Belarra y Rocío Val. El abogado negaba los hechos y aseguraba estar perseguido tras haber intentado aclarar algunas irregularidades internas del partido.

Unos meses después la juez archivaba la causa contra Calvente. La magistrada entendió que no resultaba debidamente justificada la perpetración de los delitos. "No se han acreditado actos hostiles ni humillantes, sino graves desavenencias personales que trascendieron al ámbito laboral del equipo legal de la formación política y que causaron una importante preocupación a la responsable del equipo". Y continuaba: "El conflicto no fue resuelto adecuadamente y culminó con la desaparición del equipo existente, por cuanto el querellado y otra letrada fueron despedidos".

Por tanto, la juez no le dio credibilidad alguna a esa denuncia... tal y como se deja entrever en el archivo de la causa.

¿Quién es Sofía Castañón?

Sofía Castañón es diputada de Podemos por la circunscripción de Asturias. Además, es secretaria de Cultura del partido y portavoz adjunta de Unidas Podemos en el Congreso.

Por su posición política en el Hemiciclo percibe 3.060 euros mensuales. A este cantidad, tal y como recoge 'La Razón', habría que sumarle una dieta de 1.959,62 euros por ser diputada de una circunscripción distinta a Madrid. A estas cantidades, hay que sumarle lo que cobra desde Podemos, al estar al mando de la portavocía adjunta: 2.262,42 euros más.

Durante la moción de censura iniciada por Vox, ha llegado a asegurar que España avanza hacia "una república feminista" en la que el "odio" de la formación de Abascal no tiene cabida.