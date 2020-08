La inquietante advertencia de Ussía al abogado ‘purgado’ por Podemos: “Sea más cuidadoso”

En 2019 fue 'purgado' como abogado de Podemos, la formación liderada por el vicepresidente del Gobierno y ministro de Asuntos Sociales, Pablo Iglesias, siendo además denunciado por acoso sexual. Desde entonces, José Manuel Calvente ha defendido su inocencia y ha achacado esta acusación a un montaje para tapar el hecho de que estaba investigando supuestas irregularidades que había descubierto en las cuentas de la formación morada. Una presunta ‘caja B’.

Ya no pueden negar que hubo irregularidades financieras, que Mónica Carmona y yo las estábamos investigando y que es evidente que nos cesaron por meternos donde no querían que nos metiéramos. Alguien tendría que dimitir para limpiar el partido. #DimisionesyaPodemos .

De momento, lo que sabemos a ciencia cierta es que esa denuncia por acoso sexual ha sido archivada hace pocos días, al considerar el titular del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid que no está justificada la perpetración de esos delitos denunciados. En todo esto, se da la circunstancia de que, curiosamente, otra letrada de la formación morada, que es además la abogada de Iglesias, Marta Flor Núñez, fue la denunciante.

Gracias a todos los medios que habéis seguido con interés el asunto de mi cese y la falsa querella. Estos días he hablado con casi todos vosotros sobre el archivo. Lamento no conceder entrevistas sobre los hechos que se investigan. Ahora la información está en el Juzgado.

En las últimas horas hemos conocido que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que instruye el conocido como 'caso Villarejo', ha citado para el próximo 2 de septiembre a Calvente, quien fuera coordinador del equipo legal de Podemos, por la pieza 10 de esta macrocausa, en la que se investiga el famoso y cuestionado robo del teléfono móvil de la ex asesora de Iglesias, Dina Bousselham.

José Manuel Calvente acude en calidad de testigo, después de que El Confidencial y El Mundo publicaran parte de una conversación entre letrados de Podemos en la que se ponía de manifiesto que Calvente cuestionaba la estrategia jurídica emprendida por el partido a raíz de la apertura de la pieza.

Y es que, según ha explicado el propio Calvente, él advirtió en el partido de que Bousselham había hecho capturas de pantalla de conversaciones que meses después, y tras el robo del terminal, aparecieron publicadas en medios de comunicación, por lo que en aquel momento no se podía asegurar que Podemos hubiese sido víctima de las "cloacas". A pesar de estas advertencias, desde el punto de vista legal, Iglesias y los suyos siguen manteniendo hoy en día que todo fuer urdido por las cloacas del Estado para intentar acabar con Podemos y con su líder, el hoy vicepresidente segundo de Pedro Sánchez.

Mi calvario empezó cuando en febrero de 2019 me negué a participar en la patraña del caso Dina. Avisé de que se convertiría en el caso Iglesias. Acerté. No me lo perdonan.