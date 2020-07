Una abuela deja atónito a su nieto tras descubrir lo que le escondía en sus calcetines

Un usuario ha compartido a través de Twitter lo que se encontró pegado a un calcetín tras visitar a su abuela. Una publicación que está siendo muy compartida a través de esta red social. Y no es para menos.

Esto era lo que escribía el tuitero: “Mi abuela me ha regalado estos calcetines y al llegar a casa me di cuenta que tenía esto pegado. El arte de pasar dinero a los nietos sin que nadie se entere”. Junto a la foto, podemos ver el paquete de calcetines con una bolsita de plástico donde se vislumbra un billete de diez euros. Un tuit que en solo unas horas ya acumula casi 30.000 likes y más de 3.000 retweets. Todo un éxito.

Mi abuela me ha regalado estos calcetines y al llegar a casa me di cuenta que tenia esto pegado. El arte de pasar dinero a los nietos sin que nadie se entere. pic.twitter.com/EHSiVpZjv3 — Carlitos (@GilCardona) July 29, 2020

En los comentarios, algunos han aprovechado esta historia para transmitir algunas anécdotas similares en las que también está como protagonista sus abuelas.

Estos eran algunos de los mensajes: “Mi abuela me sigue pasando unos eurillos como si fuese chocolate”, “¡Qué bonito! Hace más de 10 años cuando mi bisabuela vivía, me daba monedas para comprarme chuches, lo que sea cada vez que iba a visitarla. Me las daba disimuladamente pero con una sonrisa en su cara al despedirnos”, El arte de pasar dinero a los nietos, cuál si fueran el más crack de los dealers” o “Mi abuela antes me daba dinero cuando iba a visitarla. Ahora que tengo hijos, se los da a ellos y a mí no. Ha priorizado y he salido perdiendo”.

Mi abuela antes me daba dinero cuando iba a visitarla.

Ahora que tengo hijos, se los da a ellos y a mi no. ?

Ha priorizado y he salido perdiendo ?￰゚リツ — ✨?￰ンモᆰ?￰ンモᄋ?￰ンモᄏ?¬ワᄄ (@DavnereCaelum) July 31, 2020

Esto demuestra la ingeniosa capacidad que tienen muchas abuelas para hacer de las suyas. Como Rosa Vallejo, una anciana de 79 años que divierte a más de 3 millones de seguidores junto a su nieto. Una historia que conocimos gracias a 'La Tarde de COPE' y que se hizo rápidamente viral gracias a vídeos en Youtube y en la reconocida app Tik Tok.

Rosa es sin duda es un ejemplo de vitalidad y buen humor. Ella dice que es "la abuela de España" y que son muchos "los chiquillos me paran en la calle". Su nieto nos ha contaba que "mi abuela se atreve con todo. Va a tirar hachas esta tarde, incluso se ha tirado hasta en tirolina".