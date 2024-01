UGT C-LM reclama que la subida del SMI llegue "a todos los sectores productivos"

La secretaria de Política Sindical y Empleo de UGT Castilla-La Mancha, Isabel Carrascosa, ha valorado este viernes la subida del Salario Mínimo Interprofesional acordada hoy entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos, que se traduce en un incremento de un 5% para 2024, desde los 1.080 euros mensuales por catorce pagas hasta los 1.134 euros.

Carrascosa ha señalado que se trata de una subida justa, pero ha añadido que hay que seguir trabajando en otras cuestiones muy importantes, según ha informado UGT por nota de prensa.

"Desde UGT no hubiéramos entendido que la subida que se hace del Salario Mínimo Interprofesional no estuviera acompasada con otras subidas de los ingresos mínimos, como es el caso de las pensiones, o el ingreso mínimo vital. Es coherente y justa, pero no obstante, queremos seguir reivindicando cuestiones que se han puesto encima de la mesa en la negociación del SMI. Entendemos que esta subida tiene que llegar a todos los sectores productivos del país sin ninguna dificultad. Y por tanto a todos los trabajadores y trabajadoras sin excepción. Desde UGT CLM estaremos vigilantes para que así sea", ha valorado la secretaria de Política Sindical.

VALORACIÓN IPC DICIEMBRE 2023

La secretaria de Políticas Sindical y empleo de UGT CLM, Isabel Carrascosa, ha subrayado la necesidad de seguir subiendo salarios y de proteger a los hogares más vulnerables. En este sentido ha valorado muy positivamente la subida del SMI acordada este viernes y el mantenimiento de gran parte de las medidas anticrisis, aunque lamenta que no se hayan extendido a otros sectores que están obteniendo beneficios desorbitados.

"Desde UGT CLM reclamamos la necesidad de seguir subiendo los salarios. Es fundamental firmar convenios con cláusulas de garantía salarial que corrijan estas desviaciones y protejan el poder adquisitivo de la clase trabajadora. No nos podemos olvidar de que hay mucha gente que no llega a fin de mes, por eso es tan importante la última subida del SMI pactada entre el Gobierno y los sindicatos y el mantenimiento de gran parte de las medidas anticrisis, en tanto suponen un alivio para el bolsillo de muchas familias trabajadoras. Pero hay que ampliar esas ayudas, y extenderlas a otros sectores que están cosechando beneficios desorbitados, como las grandes superficies de distribución alimentaria", ha planteado en este sentido.