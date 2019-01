Torrent pide a Sánchez movimientos políticos para apoyar los presupuestos

El presidente del Parlament, Roger Torrent (ERC), ha insistido este sábado en pedir movimientos políticos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para apoyar los presupuestos del Estado y ha afirmado que parece que Sánchez no quiere aprobarlos porque, de momento, no ha habido gestos respecto a Cataluña.

En una entrevista en la emisora Rac1, Torrent ha dicho que como, hasta ahora, no ha habido movimientos, "no habrá apoyo a los presupuestos porque no ha habido voluntad de afrontar políticamente el conflicto en Cataluña".

Según Torrent, "la pregunta que hay que hacerse es si Sánchez quiere aprobar los presupuestos o es una maniobra para no aprobar los presupuestos y tener un determinado discurso político".

Ha insistido en que durante estos meses el Gobierno de Sánchez "no ha concretado nada" respecto a Cataluña, lo que le hace pensar que "no se quieren aprobar", porque de querer hacerlo "es evidente qué es lo que hay que hacer".

"Ahora es el momento en que Sánchez tiene que demostrar que quiere abordar el conflicto de Cataluña, ahora ha de demostrarlo", ha aseverado.

Ha reconocido que Sánchez y Mariano Rajoy no son lo mismo, pero ha manifestado que una "retórica" diferente se tiene que concretar con hechos, porque "es palpable" que dicen cosas diferentes, pero, a la hora de la verdad, "las cosas concretas no han cambiado".

Además, ha afirmado que no aprobar los presupuestos no significa que el gobierno de Sánchez "caiga", ya que muchos gobiernos han funcionado con presupuestos prorrogados.

Torrent también se ha mostrado "convencido" de que no habrá crisis entre ERC y PDeCat respecto a los presupuestos y que ambos partido actuarán al "unísono" en este tema.

El presidente del Parlament ha reconocido que el independentismo ha de hacer "un esfuerzo" para mostrar su "unidad de acción" y para "explicarse mejor".