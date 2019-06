Torra, un año de promesas incumplidas

Quim Torra suma un año de desgobierno en Cataluña. Cegado en su pretensión de alcanzar la independencia de la región, la economía, las garantías sociales y la propia política se han visto afectadas por la estrategia radical y descontrolada de un líder de saldo que llegó a la presidencia de la Generalitat tras varios descartes.

Los empresarios catalanes ya advirtieron la semana pasada de la deriva económica que sufre la región. El presidente del Círculo de Economía, Juan José Brugera, alertó de que "la pérdida de poder económico de Cataluña empieza a notarse", y ha pedido dar prioridad a la gestión del día a día. "Aunque no se han hecho realidad aquellos augurios que presagiaban una caída radical de la actividad económica en Cataluña, la perdida de poder económico empieza a notarse", dijo ante el 'president'.

La respuesta de Torra a los empresarios fue azuzarles para engrasar lo máximo posible la maquinaria independentista. Pero incluso su plan inicial está en entredicho. Torra alcanzó la Generalitat prometiendo "investir a Carles Puigdemont, restituir el gobierno legítimo, aprobar las 16 leyes suspendidas por el Tribunal Constitucional, recuperar el pleno funcionamiento de la hacienda catalana y crear una asamblea de cargos electos". Un año después, Puigdemont sigue huido de la Justicia y ni tan siquiera podrá regresar a España para tomar su credencial de eurodiputado. Junqueras y los otros cinco exconsejeros en prisión están a la espera de la sentencia del Supremo. De las 16 leyes tumbadas por el Constitucional sólo ha restituido - y parcialmente - la de la ley contra los desalojos y la pobreza energética. La hacienda catalana no existe como tal, aunque derrocha dinero con un total de 34 oficinas y 805 empleados. La Asamble de cargos electos, ni está ni se la espera.

Lo que Torra no ha podido evitar es la desbandada de empresas. Más de 4.000 se han ido de Cataluña tras el referéndum ilegal del 1-O y otras muchos han trasladado su sede social a otras CC.AA. Los Presupuestos de 2019 no han podido salir adelante y Torra se mantiene con unas cuentas prorrogadas que no alivian las necesidades sociales de los catalanes. Profesionales de la sanidad, los servicios sociales y la educación han denunciado en este año la precaria situación en la que se encuentran y la falta de recursos que, inevitablemente, afectan a los ciudadanos.

Y es que Cataluña es ahora mismo una autonomía sin gobierno. En este año, el Parlament solo ha aprobado dos nuevas leyes y ha modificado otras cuatro. Un bagaje insuficiente que saca a relucir la parálisis en la que Torra ha sumergido a Cataluña. Eso sí, se calcula que Torra y el resto de miembros de su Gobierno ha gastamado más de 200.000 euros en viajes al exterior para ver a Puigdemont y el resto de compañeros fugados, el president se ha subido el sueldo hasta los 146.926 euros o ha creado su propio ejército personal con mossos de acreditado perfil separatista para blindarse ante un hipotético regreso del artículo 155. Todo vale en la Cataluña de Torra, menos atender a sus ciudadanos.