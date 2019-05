Los empresarios catalanes se revuelven contra Torra

El presidente del Círculo de Economía, Juan José Brugera, ha alertado ante Torra de que "la pérdida de poder económico de Cataluña empieza a notarse", y ha pedido dar prioridad a la gestión del día a día. Durante la inauguración de la XXXV Reunión del Círculo de

Economía de Sitges Brugera ha expuesto que, aunque "no se han hecho realidad aquellos augurios que presagiaban una caída radical de la actividad económica en Cataluña, la perdida de poder económico empieza a notarse", lo que puede llevar a un "deterioro" de la economía catalana. Para evitarlo, el presidente del Círculo ha instado a los poderes públicos a "compartir una hoja de ruta" con el empresariado para "recuperar la voz y la influencia" de Cataluña en los "centros de poder españoles y europeos".

Torra, que rechaza cualquier frenazo económico, ha pedido al empresariado catalán que se "implique" para defender en Cataluña y en Madrid la celebración de un referéndum de autodeterminación; una opción de "radicalidad democrática", ha dicho, que "quiere el 80 % de los catalanes". "No se trata de si somos independentistas o unionistas", ha subrayado el president, que ha reclamado a los empresarios que se sitúen "en primera fila" a la hora de defender un referéndum "para decidir el futuro del país", que "es el único camino de estabilidad y progreso posible".

Torra ha incidido en esta idea y ha emplazado a los empresarios a hablar "alto y claro aquí y en Madrid" para hacer saber que están "al lado de la radicalidad democrática y al lado de lo que los ciudadanos decidan en las urnas". "Pido su implicación para hacer de Cataluña un país mejor y para exigir que la pulcritud y calidad democrática de las instituciones del Estado español se correspondan a la Europa del siglo XXI", ha insistido Torra. Y es que, según ha relatado el president, en estos momentos, el Estado español se halla inmerso en una "deriva represiva" que empezó en octubre de 2017 y que no se ha atenuado con la llegada del PSOE al Gobierno.

La persistencia de la represión, a su juicio, es evidente en las resoluciones que ha adoptado la Junta Electoral en el reciente ciclo electoral, así como con la suspensión de diputados y senadores, y las "amenazas" sobre eurodiputados electos. "Si no se frena esta deriva represiva, si se quiere alterar en los tribunales lo que ha votado la ciudadanía, es imposible que se imponga una solución democrática al conflicto político", ha avisado. Torra ha sostenido que las divergencias políticas "no se pueden resolver por la vía de los tribunales, la cárcel y juicios", sino que una sociedad madura tiene que poder decidir su futuro "hablando, proponiendo, debatiendo y votando". Para intentar convencer a los empresarios presentes, ha planteado un paralelismo: "¿Ustedes podrían salir adelante si no dispusieran de todo el poder de decisión para emprender caminos que les hagan ser más competitivos? Eso es lo que queremos. Son ustedes lo que mejor pueden entender que queramos tener todas las herramientas y competencias para nuestro país". Torra, que se ha propuesto hacer una intervención "optimista", ha reivindicado que, pese a la falta de recursos y competencias, la economía catalana marcha bien, ajena al contexto político.