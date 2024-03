'The Uncle', conquista el Festival Sombra con 4 galardones, incluido mejor película

'The Uncle' (David Kapac, Andrija Mardesic, 2023) se ha alzado en la XIII edición del Festival Sombra como película ganadora. El premio a mejor guión recae en 'Vincent Must Die' y 'Os reviento' recibe mención especial del jurado. En cortometrajes, el 'Murcia Fantástica' es para 'Prosopagnosia' y a nivel nacional el galardón se lo lleva 'Mizona'.

De este modo, el palmarés de la Sección Oficial ha quedado de la siguiente manera: la Mejor película 'The Uncle'; la Mejor dirección, David Kapac, Andrija Mardesic por 'The Uncle'; la Mejor fotografía, Milos Jacimovic por 'The Uncle'; el Mejor guión, Mathieu Naert por 'Vincent Must Die'; el Mejor actor, David Pareja por 'La mesita del comedor'; la Mejor actriz, Ivana Roscic por 'The Uncle'; y la Mención especial a 'Os reviento'.

Asimismo, el Premio Especial del festival ha sido para la Filmoteca Regional, por ser la casa del Festival desde su primera celebración, cumpliendo 13 ediciones; el 'Premio Nosferatu' para Fernando Abril, dedicado a los profesionales del audiovisual que apoyan al festival; el Premio Sombra de Honor para Richard Stanley; y el Premio Serial Killer para Xavier Gens.