El terrible vaticinio de Alfonso Guerra sobre el Gobierno PSOE-Podemos que se ha hecho realidad

El exvicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, no suele dejar a nadie indiferente con sus declaraciones. Un hombre de Estado con la experiencia que dan los más de 30 años que estuvo en primera línea politica, en los que tuvo que vivir todo tipo de sinsabores, amenazado por las cárceles de Franco primero y por las bombas de ETAdespués.

Por eso, conociendo los antecedentes de Pedro Sánchez y del PSOE, Guerra lanzó unas proféticas palabras en Herrera en COPE que están a punto de hacerse realidad en las próximas fechas: “Ningún gobierno puede funcionar con bildu-etarras e independentistas”, decía en aquel momento Alfonso Guerra, en referencia a los apoyos que Sánchez había recibido para llegar a la Moncloa a través de una moción de censura.

Después de ganar las elecciones generales, Sánchez volvió a la presidencia en coalición con Unidas Podemos y con el apoyo en forma de abstención de ERC y Bildu.

Como ya señaló en su día Guerra: “Ningún gobierno puede funcionar bien” así debido a las dependencias que se generan. “Todo el mundo disparaba contra el Parlamento bipartidista. Hoy deberían reconocer que se equivocaban. Que el Parlamento bipartidista funcionaba mejor. Esto es peor. Se carece hasta de educación muchas veces”, ha señalado.

La seria advertencia de Alfonso Guerra: "Derribo de la Monarquía"

Cuando este romance entre PSOE y Podemos comenzó, Guerra advertía del Golpe de Estado encubierto que preparan algunos: “Ahora hay una manera de atacar la Constitución sin mencionarla, que es intentar el derribo de la Monarquía y la unidad territorial”, y del peligro que suponen siempre los partidos independentistas: “los nacionalistas no conciben que un patriota no sea nacionalista. A mí no me gustan los nacionalismos de ningún tipo. El nacionalismo europeo produjo 75 millones de muertos y otras tantas personas lisiadas”.

Ahora, estas profecías están a punto de hacerse realidad, con el Gobierno desaconsejando la presencia del Rey en el acto de entrega de despachos a los jueces en Cataluña. Una medida que se produce en plena negociación presupuestaria, con el Gobierno intentando ganarse el apoyo de ERC, JxCat y Bildu a toda costa, sin importar si eso supone marginar al Rey y ofrecer el indulto a los políticos independentistas condenados por corrupción y sedición.