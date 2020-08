La sobrecogedora imagen de Frank Cuesta que ha dejado impactados a sus seguidores

Frank Cuesta es un aventurero nato. Tanto es así, que alguna vez que otra ha sufrido algún susto. Frank ha sufrido un incidente cuando intentaba ayudar a un animal que estaba herido. Él avisaba al coger a ese animal que tienen “el pico muy largo” y que corres el riesgo de que “te saquen”.

Este auténtico 'todoterreno' ha vivido una experiencia que por suerte se ha quedado en un susto. Solo sufrió un picotazo por parte de la garza que malinterpretaba el gesto de Cuesta e intentaba defenderse. Hasta el propio Frank se tomaba la situación con humor: “¿Viste ese picotazo que me ha pegado? Desgraciada que te estoy intentando ayudar”, le reprochaba contundentemente.

Al parecer, esta ave tendría un ala dañada... y por eso no podría volar. Tras intentar volar, finalmente Frank optó por instalar a la garza en un recinto para que esa garza pueda recuperarse de su lesión.

Algunos usuarios comentaban a través de su perfil en Instagram, apoyándole: “¡Buen trabajo! Lamento el dolor...”, “Eres muy grande Frank. Y de verdad” o “Como la vida misma” eran algunos de los mensajes.

Recordamos la última entrevista de Frank Cuesta en 'Herrera en COPE'

Audio

A mediados de marzo, Frank Cuesta acudía a 'Herrera en COPE' para promocionar en DMAX 'Wild Frank. El legado de Félix” para valorar, también, el estado del medioambiente y para hacerle un homenaje a Félix Rodríguez de la Fuente: “A muchos niños nos hizo amar la naturaleza y nos dio pautas de como vivir la naturaleza que hoy mismo se ha perdido”. Un sincero homenaje de Frank hacia Rodríguez de la Fuente pues aseguraba que “si hay aves en el cielo, es gracias a él y su equipo”.

Cuando casi el 2019 llegaba a su fin, Frank de la Jungla anunció que había recaído en el cáncer. Él mismo se refería como "un animal o un bicho de la naturaleza llamado Croqus Guarris Pelatus". El presentador tuvo que enfrentarse a esta enfermedad hace ya varios años. En concreto, en el año 2015. Y así lo contaba en Facebook: "Os voy a contar un secreto que muchos no sabéis. Antes, Frank de la Jungla había pasado un cáncer que no pudo conmigo. Durante los peores meses, no paraba de escuchar esta canción una y otra vez. Hoy he vuelto a escucharla y sé que en esta vida. Mientras haya vida, hay esperanza y mientras quieras ¡Puedes!", indicaba.