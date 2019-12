Las duras imágenes de Frank Cuesta con las que confiesa que tendría cáncer

Frank Cuesta cuesta podría estar estar reviviendo uno de sus momentos más duros. El conocido aventurero apodado como Frank de la Jungla, ha utilizado su último vídeo de su canal de Youtube para desvelar con un admirable sentido del humor que podría haber recaído en el cáncer. El leonés se refiere a sí mismo en el reportaje como “un animal o un bicho de la naturaleza llamado Croqus Guarris Pelatus”.

Durante el vídeo “Los 4 bichos pelaos más feos que he visto”, publicado el pasado 11 de diciembre, Frank muestra a sus seguidores a algunos de los animales sin pelo más curiosos que existen en el que él mismo se incluye.

“Un animal que no tiene pelos por ningún lado. Se le han caído, le han envenenado unos doctores que le dijeron que le ponían esto para ponerse bueno y se le ha caído el pelo”.

La encarcelación de su esposa Yuyee acusada por tráfico de drogas, la dura lucha contra la leucemia que no pudo superar el hijo de ambos… Para Frank parecen no cesar los golpes en los últimos años, aunque él ha asumido con valentía cada uno de ellos.

El presentador ya tuvo que enfrentarse al cáncer hace varios años, así lo contaba en sus redes sociales en el año 2015 con la banda sonora de la canción ‘No Surrender’ de Bruce Springsteen: "Os voy a contar un secreto que muchos no sabéis…antes de Frank de la jungla había pasado un cáncer que lo intentó pero no pudo conmigo. Durante los peores meses, no paraba de escuchar esta canción una y otra vez…hoy he vuelto a escucharla y sé que en esta vida…MIENTRAS HAYA VIDA….HAY ESPERANZA…y mientras quieras…PUEDES!!!! Hoy nos han dado un hostiazo…PERO NADIE VA A PODER CON NOSOTROS!!!! ".

El veterinario, herpetólogo y tenista de profesión llegó a Tailandia con el sueño de montar su propia escuela de tenis. Una vez allí, su interés por la fauna local le llevó crear la asociación Ayuda a los Reptiles. Fue entonces cuando una famosa cadena de televisión se topó con él y su trabajo: Frank solucionó un altercado que los miembros del equipo tuvieron con una serpiente. Su gran habilidad y sus amplios conocimientos llegaron a oídos de los directivos de la cadena que no dudaron en contar con él para presentar su propio programa, Frank de la Jungla.

Su conocimiento, dedicación y pasión por las especies más exóticas del planeta le han puesto al borde de la muerte en más de una ocasión. Pero esto nunca ha sido suficiente para abandonar ni para dudar en denunciar las agresiones que sufren y el tráfico de especies que se encuentran en peligro de extinción. De hecho, su labor es bien conocida por su lucha por los derechos de los animales.