El PP sitúa a Santos Cerdán como "padrino" de Koldo García: "Sin usted no se habría podido enriquecer con esta trama"

El senador del PP Alejo Joaquín Miranda de Larra ha definido al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, como el "padrino" y el "avalista" de Koldo García, ex asesor de José Luis Ábalos, por traerle desde Navarra a Madrid, a la vez que le ha dicho que sin él "nunca jamás habría llegado a Ferraz" y "no se habría podido enriquecer con la trama de corrupción que acecha a su partido".

"Sin usted nunca habría salido de Pamplona, nunca jamás habría llegado a Ferraz, no habría conocido al señor Sánchez, no habría custodiado sus avales, no habría conocido a Ábalos, no habría trabajado en el Ministerio y por lo tanto no se habría podido enriquecer con la trama de corrupción que acecha a su partido", ha espetado el senador del PP a Santos Cerdán durante su comparecencia en la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo.

En esta comisión de investigación, Santos Cerdán ha explicado que él mismo llamó a Koldo García para custodiar dos noches los avales de Pedro Sánchez para las primarias de 2017, y cuando ganaron pasó a ser conductor del entonces secretario de Organización, José Luis Ábalos, que al año siguiente se lo llevó como asesor al Ministerio de Transportes y que después hacerle consejero de Renfe.

Al respecto, el senador 'popular' ha apostillado que "el de los avales de Sánchez" era Koldo: "Pero el avalista de Koldo, sin ninguna duda es usted".

¿MERECIÓ LA PENA?

Asimismo, el senador del PP ha terminado su intervención preguntando a Santos Cerdán si mereció la pena fichar y traer a Madrid a Koldo García Izaguirre, a lo que el dirigente socialista ha respondido que "si los hechos se acreditan, no".

En parecidos términos se ha pronunciado el otro senador del PP que ha intervenido en esta comisión de investigación, Gerardo Camps, que también ha situado a Santos Cerdán como "el padrino, el mentor y el patrocinador" de Koldo García en Madrid.

"Sin usted, señor Koldo, no hubiera llegado a ningún sitio, no hubiera salido nunca del vertedero o del club de alterne", ha sentenciado el senador 'popular'.