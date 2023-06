El servicio de alquiler de bicicletas eléctricas compartidas arranca este sábado

Tiene una flota de 250 bicis repartidas en 47 estaciones

El Ayuntamiento de Gijón pondrá este sábado en marcha 'Gijón bici', el nuevo servicio de alquiler de bicicletas eléctricas compartidas.

El sistema, que sustituye al anterior servicio de bicicletas mecánicas gratuitas, se concibe como un servicio de transporte individual complementario a la red de transporte público urbano, según una nota de prensa del Consistorio gijonés.

Tendrá una flota de 250 bicis repartidas en 47 estaciones a lo largo de la ciudad y podrá utilizarse tanto por parte de los gijoneses como de aquellos que visiten la ciudad, a través de la aplicación móvil 'Gijón bici' o la Tarjeta Ciudadana.

Las nuevas bicicletas están orientadas para cubrir pequeños trayectos diarios y su disponibilidad se encuadrará dentro de un horario amplio, desde las 6.00 horas de la mañana hasta la medianoche los 365 días del año.

Cada bicicleta estará conectada telemáticamente a un centro de control que gestionará la oferta y la demanda de todo el servicio público.

De esta manera, el sistema permitirá realizar reservas de una bicicleta en una estación concreta y con una antelación máxima de quince minutos. Pasados cinco minutos de la hora reservada, sin que esta haya sido utilizada, se procederá a liberar la bicicleta reservada.

Por su parte, si un usuario no ejecuta tres reservas en un período de un mes (es decir, realiza la reserva pero no libera la bicicleta y pasan los cinco minutos establecidos de la hora reservada) se le penalizará con cinco euros de recargo y no podrá utilizar el servicio de reserva durante 30 días.

En este sentido, el servicio podrá ser utilizado por personas mayores de 14 años. Si la persona usuaria es mayor de 14 años y menor de 18, para tramitar el alta en el servicio deberá aportar una autorización firmada por el padre, la madre o tutor/a legal, de acuerdo al modelo que estará disponible en la web y app del servicio.

TARIFAS

Respecto a las tarifas, el servicio distingue dos tipos de usuarios: los abonados y los ocasionales. En el caso de las personas abonadas, podrán acogerse a tres tipos de tarifas por uso: las correspondientes a un abono ordinario anual (40 euros), un abono social anual (20 euros) y un abono ordinario mensual (10 euros).

Las altas en los abonos se realizarán mediante un solo pago, en el momento de realizar el alta en el servicio como paso previo a su disfrute, cuya tarificación se realizará por intervalos de uso de 30 minutos.

Por su parte, aquellos usuarios ocasionales realizarán un pago por cada viaje que realicen, el cual incluirá el desbloqueo de la bicicleta y la tarifa por uso en intervalos de 30 minutos.

Además, habrá tarifas de Abonado social anual cuando la persona usuaria acredite encontrarse en alguna de las siguientes circunstancias: Percibir una prestación no contributiva de desempleo; Desempleado de larga duración; Percibir la renta activa de inserción; Percibir pensión no contributiva o del extinguido seguro obligatorio de vejez o invalidez; Percibir el salario social básico o el ingreso mínimo vital; Percibir ayuda a familias de la Fundación Municipal de Servicios Sociales; y Ser beneficiario de beca comedor del Ayuntamiento de Gijón.