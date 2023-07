El sentido común, principal aliado de los bañistas frente a los ahogamientos en la playa

(Actualiza la NA3222 con el número de ahogados en lo que va de año según la Federación Española de Salvamento y Socorrismo)

Las muertes por ahogamiento en playas y piscinas se incrementan con la llegada del verano y las vacaciones, pese a que en muchos casos se pueden evitar aplicando solamente el sentido común, principal aliado de los bañistas.

Así lo ha indicado, en declaraciones a EFE, José Carlos Ibáñez, responsable del Plan de Playas 2023 de Protección Civil de Punta Umbría (Huelva), quien se muestra rotundo: "Lo primero que debe imperar cuando no conoces el medio en el que te desenvuelves es el sentido común".

En lo que va de año son 230 personas las que han perdido la vida en los espacios acuáticos de España, según la Federación Española de Salvamento y Socorrismo; de ellas, 57 se registraron el pasado mes de junio, y en julio ya se ha superado la treintena; las tres últimas -dos hombres de 60 años y una mujer de 62- ayer en la playa dels Marenys, en la localidad de Tavernes de la Valldigna (Valencia).

"Cuando entras a una playa, lo primero que hay que hacer es buscar la bandera y ver su color, ya que es el indicador principal que tiene el usuario para saber el estado del agua y de la mar, y, posteriormente seguir las indicaciones de los socorristas, que están para ayudarnos y garantizar la seguridad de los bañistas", ha precisado Ibáñez.

Y ello porque cada parte de la costa es diferente, y hay distintos factores que pueden influir en la seguridad del baño, como el viento, el oleaje, las corrientes o remolinos o la propia orografía del terreno.

En este sentido, ha explicado que en Punta Umbría hay un puesto que tiene todo el año bandera roja, lo que significa que "está prohibido el baño" porque hay corrientes y remolinos: "Si hay una bandera roja, es por algo, no es por gusto nuestro, y quiere decir que no te puedes bañar".

Cuando ondea la bandera amarilla, "te puedes bañar pero hay que ir con cierta precaución, porque se nos está advirtiendo de que hay algún tipo de problema que impide el baño con normalidad", ha apuntado, tras lo que ha añadido que en todo momento hay que tener precaución, máxime si se tiene en cuenta que en muchas playas buena parte de los usuarios son personas mayores o con distintas patologías que "en el agua se agravan, si no se toman las recomendaciones adecuadas".

Ese "sentido común" que se debe aplicar al llegar a la zona de baño también hay que tenerlo en cuenta tanto si el bañista ya está en situación de peligro como si se advierte a una persona en dicha situación y se le ha de prestar auxilio.

"En el caso de que te veas dentro del agua en una situación de peligro has de dejarte llevar, hacerte como el muerto, pues la misma corriente te sacará arriba; nunca has de intentar luchar contra la corriente porque te vas a agotar y el misma agotamiento va a producir que en un momento determinado pierdas el conocimiento y eso produce el ahogamiento", ha explicado el responsable del Plan de Playas de Punta Umbría.

En el caso de que se advierta que hay una persona ahogándose, ha explicado, lo primero que hay que hacer es avisar a los servicios de emergencias, de forma que se activen todos los recursos necesarios, y después "si no me veo capacitado para echar una mano, no me voy a meter, pues serían dos víctimas; y si me veo capacitado, aplico el sentido común para tener claro qué puedo o no hacer", ha recalcado.