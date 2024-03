Sánchez reclama contención a los mensajes que alertan de una escalada bélica en Europa

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, reclamó este viernes contención a los mensajes que alertan de una posible escalada bélica en Europa y que llegan a advertir también de una Tercera Guerra Mundial.

"No se puede hablar alegremente de terceras guerras mundiales ni trasladar unos mensajes que, evidentemente, preocupan a la ciudadanía", dijo Sánchez en la rueda de prensa que ofreció al término de la reunión del Consejo Europeo celebrado en Bruselas en la que se acordó incrementar la ayuda a Ucrania ante la ofensiva rusa.

Al hilo de ello subrayó que "Putin no ha ganado la guerra, como pretendía, pero tampoco la ha perdido, y existen motivos de peso para pensar que si no elevamos nuestro apoyo inmediatamente de manera urgente -precisó-, el frente ucraniano podría experimentar retrocesos esta primavera".

Algo que insistió en que debe evitarse "a toda costa" porque cree que está en juego la seguridad y la fortaleza del proyecto europeo.

Por eso dijo que hubo también en la cumbre el compromiso de seguir reforzando y modernizando la industria de defensa y la seguridad con el objetivo de garantizar que ese proyecto de paz, democracia, derechos y libertades que representa Europa cuente con los elementos necesarios de disuasión para seguir fortaleciéndose.

En consecuencia, avala aprovechar el impulso que requiere la asistencia a Ucrania para modernizar y reforzar la industria europea.

Pero ante las declaraciones que están proliferando y que alertan de una escalada bélica en Europa, Sánchez consideró que la contención es muy importante para no alarmar.

"Tenemos que utilizar otro lenguaje y no contribuir a esa escalada bélica. Yo, desde luego, no me siento reconocido cuando se habla de convertir a Europa en una economía de guerra, ni me siento reconocido en expresiones que tengan que ver con la Tercera Guerra Mundial", añadió.

Sí hizo hincapié en que todos los ciudadanos deben ser conscientes de que si la seguridad es un bien público común de Europa, hay que financiarla no sólo con presupuestos nacionales, sino también con presupuestos europeos

Afirmó que España está dispuesta a hablar sobre la posibilidad de que se haga mediante una recapitalización del Banco Europeo de Inversiones, pero explicó que hay que valorar también en un futuro la mutualización de la deuda para financiar un bien público común como la seguridad de todos los europeos.