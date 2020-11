Sánchez pide a la UE y el Mediterráneo soluciones a la migración, que debe ser segura, humana y legal

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido este viernes ante los gobiernos de la UE y de los países ribereños del mediterráneo "voluntad genuina" para afrontar de manera global y conjunta el desafío de las migraciones y "vocación de encontrar soluciones sus múltiples dimensiones".

"No debemos evitar debate difíciles, como es la migración, que debería ser segura, humana y legal", ha dicho Sánchez en su discurso para clausurar el V Foro Regional de la Unión por el Mediterráneo (UpM), que ha reunido de manera telemática a representantes de los países de la UE y 15 países del sur y el este del Mediterráneo.

Entre los desafíos pendientes, Sánchez ha citado la obligación de garantizar la seguridad de los ciudadanos frente al terrorismo, las mafias, el tráfico de personas o el narcotráfico.

Veinticinco años después de la puesta en marcha el Proceso de Barcelona, Sánchez ha destacado que para "revitalizarlo" es necesario tener en cuenta los desafíos comunes, empezando por "cerrar las brechas de desigualdad de por sí grandes y especialmente sangrantes" en un área que debería "ser punto de encuentro entre iguales".

Y ha apostado por hacerlo "no sobre modelos caducos" sino sobre bases sólidas, las que brindan la transición ecológica, los nuevos modelos energéticos como es el hidrógeno verde, la transición digital inclusiva o la "economía azul" clave para la sostenibilidad del mar y para la industria turística.

Todo ello junto a una "defensa inequívoca de los derechos humanos" con cohesión territorial y sin olvidar a los jóvenes a los que debe ofrecerse un futuro, ha proseguido.

Sánchez ha reconocido que en estos momentos el deseo común de todos es superar la pandemia y la "emergencia social, sanitaria y económica", dado que el virus "no entiende de fronteras, de sexo o de pensamiento". También ha insistido en que el horizonte de la vacuna permite vislumbrar "el principio del fin".

"Unidos somos más fuertes", ha remarcado, sin olvidar que "hay otras pandemias" como "el terrorismo, la desigualdad, la guerra y la emergencia climática".

Sánchez ha dejado claro que es "una buena noticia" el mero hecho de que los representantes de estos países estén reunidos en un foro en el que se habla "con franqueza y respeto" y "de manera constructiva". A su modo de ver, hay que centrar esfuerzos en resolver los conflictos en Siria y Libia y en la "necesaria reactivación del proceso de paz en Oriente Próximo".

La UpM tiene 42 miembros, los 27 de la UE y, además, Albania Argelia, Bosnia y Herzegovina, Egipto, Israel, Jordania, Líbano, Marruecos, Mauritania, Mónaco, Montenegro, Palestina, Túnez y Turquía --Siria está suspendida--.

El Gobierno planeó inicialmente un acto presencial para conmemorar los 25 años del Proceso de Barcelona y relanzar la asociación de la UE con sus vecinos del sur.

