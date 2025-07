Sánchez, a los militantes socialistas: "Soy el capitán que se queda a capear el temporal"

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha pedido este sábado perdón a los socialistas por haber confiado en personas que no lo merecían y ha prometido que el PSOE "derrotará la corrupción" tanto interna como externa.

Con este mensaje ha iniciado Sánchez su discurso en el Comité Federal del PSOE, en el que ha admitido el momento difícil que vive su partido por la corrupción, pero ha insistido en que no rehuirán este desafío. "Vamos a hacernos cargo de la situación", ha insistido.

"Quiero pediros perdón lo quiero hacer una vez más a vosotros -los socialistas- porque me equivoqué al depositar la confianza en personas que no la merecían pero con la misma convicción no vamos a fallar a la hora de abordar la regeneración", ha añadido.

Sánchez ha insistido además en que los socialistas no son como el PP. "Nosotros no hacemos la vista gorda", ha apuntado, además de señalar que el PSOE "está hecho de gente buena, de gente honrada, de gente trabajadora, de gente humilde que jamás metería la mano en la caja", ha recalcado.

"Vosotros y vosotras me elegísteis como capitán de este barco. Y el capitán no se desentiende cuando viene mala mar, se queda a capear el temporal, a salvar el mundo y a ganar", ha proclamado el líder del PSOE, que ha sido recibido por el Comité Federal en pie con un cerrado aplauso