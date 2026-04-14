Sánchez se pronuncia desde China tras el procesamiento de su mujer: "Le pido a la Justicia que haga justicia, el tiempo va a poner a todos en su sitio"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido este martes, tras la decisión del juez Juan Carlos Peinado sobre su esposa, que "la justicia haga justicia", y por ello se ha mostrado convencido de que el tiempo pondrá "a todo y a todos en su sitio".

Sánchez se ha referido a la decisión del juez Peinado sobre su mujer en la rueda de prensa que ha ofrecido en Pekín tras la reunión que ha mantenido en el Gran Palacio del Pueblo con el presidente chino, Xi Jinping.

Una reunión a la que ha seguido un banquete oficial invitación de Xi y al que ha asistido Begoña Gómez, ya que ha acompañado a su esposo en este viaje a China y ha participado en otros actos incluidos en la agenda del presidente del Gobierno.

Después de que el juez Peinado haya cerrado la instrucción de la causa contra ella y haya propuesto juzgarla por delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida, Sánchez se ha limitado a pedir a la justicia "que haga justicia" y ha insistido en su idea de que el tiempo pondrá "todo y a todos en su sitio".

"Yo lo que le pido a la justicia es que haga justicia. Y como estoy convencido de que el tiempo va a poner a todo y a todos en su sitio, pues no tengo que decir nada más", ha subrayado.

Al plantearle si comparte las críticas que se han vertido desde el Gobierno a la decisión del juez, entre ellas por el hecho de que haya actuado en este caso cada vez que Begoña Gómez ha viajado al extranjero acompañando a su marido, Sánchez ha señalado que no tenía nada más que decir al respecto.

El Gobierno ya expresó este lunes su indignación por el auto del juez y por algunas frases del mismo que fuentes de Moncloa consideraron que son impropias de la democracia, las instituciones y la separación de poderes.

Entre ellas en las que Peinado dice que "las conductas que provienen de palacios presidenciales, como este supuesto, parecen más propias de regímenes absolutistas, por suerte, ya olvidados en el tiempo en nuestro Estado, lo que obliga a tratar de analizar (quizás hubiera que remontarse al reinado de Fernando VII) este tipo desde la perspectiva de una interpretación teleológica y hermenéutica de los citados artículos 428 y 429 del Código Penal".

"El lado correcto de la historia"

Sobre su viajea China y su reunión con el presidente chino, Xi Jinping, Sánchez ha defendido que España "ha tenido una posición coherente en materia de política exterior" y que por tanto "no debe de ofenderse nadie", sino más bien todo lo contrario, "respetar el derecho internacional respetar un orden internacional basado en reglas donde no prospere la ley del más fuerte y por tanto la ley de la selva, donde todos obedezcamos ese marco institucional que nos dimos después de la Segunda Guerra Mundial".

A su juicio, "la legalidad internacional se está atropellando" y ha lamentado que "aquellos que alzamos la voz en contra de aquellos gobiernos que están violando el derecho internacional, tenemos que vernos contradictoria y paradójicamente sometidos a la amenaza de esos países".

"No vamos a tener ningún problema en continuar estando del lado correcto de la historia, de defender lo que consideramos que es justo, que sin duda alguna es legal y por supuesto creo que además esto no solamente es algo que comparte el gobierno de coalición que yo presido, sino que creo que hay una amplísima mayoría de ciudadanos".

10 ACUERDOS

El jefe del Ejecutivo español ha explicado que se han redactado 10 acuerdos económicos con China -que se firmarán este mismo martes- y que "van a servir para ampliar el acceso de nuestros productos agroalimentarios al imponente mercado chino".

Cuatro de ellos "nos van a ayudar a impulsar las exportaciones españolas y a desarrollar nuestras capacidades de transporte y de infraestructura". Otro "va a proteger las denominaciones de origen de nuestros agricultores".

Pedro Sánchez ha recordado que "los acuerdos firmados en el año 2025 han contribuido a que las exportaciones españolas a China crecieran más de un 7% solo en un año es cierto que el déficit comercial".

El presidente chino, Xi Jinping, afirmaba horas antes ante el jefe del Gobierno español, que sus dos países defienden el derecho internacional, que dijo que ha sido "gravemente socavado", y están "en el lado correcto de la historia" frente a la "ley de la selva".

Xi resaltó la posición coincidente de España, en alusión a conflictos como el de Irán, al inicio de la reunión que ambos mantuvieron en el Gran Palacio del Pueblo con motivo de la visita oficial del jefe del Ejecutivo español a China.

Una reunión que comenzó con un lenguaje muy similar entre el presidente chino y Sánchez, quien lamentó también que el derecho internacional esté siendo socavado y pidió reforzar el sistema multilateral.

Xi expresó su satisfacción por reunirse de nuevo con Sánchez, que recordó que visita por cuarta vez China en cuatro años, y subrayó que en la primera, en 2023, ya le trasladó que ambos debían forjar unas relaciones bilaterales con determinación estratégica y lo han conseguido.

Desde entonces, y pese a la situación internacional, subrayó que las relaciones hispano-chinas han tenido un desarrollo estable y eso ha facilitado también una estabilidad en las relaciones entre su país y Europa.

"Los hechos han demostrado que la profundización de la cooperación bilateral corresponde a los intereses de ambos pueblos", aseguró.

Para Xi, en un mundo "cambiante y turbulento" el orden internacional ha sido "gravemente socavado", y recalcó que el hecho de cómo un país trata el derecho y el orden internacional, refleja su concepción sobre el mundo, el orden, los valores y la responsabilidad.

"Tanto China como España tenemos principios y abogamos por la justicia, y estamos dispuestos a estar del lado correcto de la historia", resaltó.

Xi opinó que los dos países deben reforzar su comunicación, consolidar la confianza mutua, estrechar la cooperación y rechazar el regreso del mundo a "la ley de la selva", salvaguardar juntos el verdadero multilateralismo y defender la paz y el desarrollo globales".

En sus palabras de respuesta a Xi, Sánchez recordó también que esta es su cuarta visita a China y consideró que esa cifra da fe de la hospitalidad del Gobierno chino y de la fortaleza y la estabilidad de una relación bilateral que explicó que se eleva ahora con la puesta en marcha de un diálogo estratégico entre los dos países.

Defendió su deseo de renovar el sistema multilateral para que represente de manera mucho más fidedigna y real el actual mundo multipolar y que aporte paz y estabilidad a la humanidad.

Una paz y estabilidad que lamentó que ahora estén socavadas por los diversos conflictos que asolan el mundo y que señaló que explican también en parte su presencia en China.

"Para que juntos -apostilló- España y China puedan contribuir a aportar soluciones a las distintas tensiones comerciales que existen y a las dificultades y complejidades geopolíticas del mundo actual, a las guerras, a los desafíos medioambientales y sociales que afectan al mundo", añadió.

El objetivo es trabajar de forma conjunta para encontrar formas de reforzar el sistema multilateral y el derecho internacional, que coincidió con Xi en que está siendo socavado de manera recurrente y muy peligrosa y que consideró que son más necesarios que nunca.

La relación bilateral opinó que debe servir también para facilitar un vínculo aún más sólido entre China y la Unión Europea, ya que señaló que si ambas partes se entienden y cooperan, será en beneficio de sus sociedades y de la prosperidad de todo el mundo.

"Quiero que sepa -dijo dirigiéndose a Xi- que España va a estar a la altura del desafío histórico que se plantea, que va a ser valiente, claro y predecible, y va a trabajar siempre por el entendimiento entre naciones", garantizó.

Sánchez explicó que los españoles son un pueblo amigable y constructivo y que España es un país con una larga historia, estable, predecible y que está convencido de que sólo ese espíritu es el que llevará a una paz duradera.

El presidente chino recordó la visita del pasado mes de noviembre de los reyes de España a su país, subrayado que entonces intercambio opiniones con ellos y llegaron a muchos consenso, y pidió a Sánchez que les trasladara sus saludos y sus mejores deseos.

Sánchez trasladó también un saludo de los reyes al presidente chino y afirmó que don Felipe y doña Letizia guardan con mucha gratitud esa visita.

Tras su reunión, el presidente chino ofrece un almuerzo al jefe del Gobierno español al que asiste también su esposa, Begoña Gómez, y el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares.