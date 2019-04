La sagaz respuesta de Pérez-Reverte a una tuitera que le intentó dar lecciones de feminismo

Arturo Pérez-Reverte es uno de los escritores más reconocidos de nuestro país y un apasionado de la historia de España, que disfruta comentando y divulgando.

El pasado 13 de marzo, el escritor aseguraba que se sentía "republicano de corazón y monárquico de razón", porque no confiaba en que unos políticos "que no han leído un libro en su vida" sostengan a una España "en estado de demolición".

Así de tajante se mantenía durante la presentación de 'Una Historia de España', una serie de artículos escritos durante cuatro años, del 2013 al 2017, sobre los hechos históricos de un país al que no augura "un simpático convivir" para futuras generaciones. "Ningún país de Europa tiene ese impulso suicida como lo tiene España", detalló.

Los textos han sido publicados previamente en el dominical 'XL Semanal'. 'Una historia de España' es un relato sobre la "accidentada" historia de un país a través de los siglos, concebida por el autor para "divertirse, releer y disfrutar".

En esta misma revista junto con Zenda, con motivo del próximo Día Internacional del Libro (23 de abril), Pérez-Reverte ha invitado a sus lectores a que escojan qué hombre o mujer es el escritor “que mejor representa lo español”.

Se ha pedido a 124 personalidades que hagan una primera selección. Su votación ha señalado a 25 autores, punto de partida de esta gran encuesta, encabezada por Miguel de Cervantes.

Una tuitera, “feminista de nacimiento”, decidió dirigirse a Pérez-Reverte porque le habían sorprendido “dos cosas”: “la pregunta” y que en “el más español” han metido “de 24 propuestas a 3 mujeres”.

Hoy en @elcorreo_com veo una encuesta, de @perezreverte , que reza “¿Quién es el más español de nuestros escritores clásicos? “ la verdad es que tras ese título me han sorprendido dos cosas: 1- la pregunta �� 2- y que en “el más español” han metido de 24 propuestas a 3 mujeres �� pic.twitter.com/57zMqDhdaq

Esta “inconformista de vocación”, así se define en redes sociales, no se esperaba que el ilustre escritor le respondiera: “No se sorprenderá si lee el artículo (aunque leer y comprender lo que se lee no sea lo mismo), sobre todo el final”. El autor pidió a la joven que comprobara la verdadera autoría de la encuesta y que “la mitad” de quienes proponen esos nombres son “mujeres”.

“No se trata de dar con el mejor, ni el más internacional, ni el mas influyente”, advierte el escritor y académico. “El objetivo es que su lectura permita comprender mejor la palabra España”.

