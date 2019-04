La irónica pregunta de Álvarez de Toledo a Abascal sobre “la derechita cobarde”

Aunque todavía no haya comenzado, oficialmente, la campaña electoral para las próximas elecciones generales del 28 de abril. El intercambio de mensajes entre los diferentes partidos políticos ya ha comenzado, en esta ocasión la cabeza de lista del Partido Popular en Cataluña para el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, que ha mandado un mensaje al líder de Vox, Santiago Abascal, por su repetitiva frase “la derechita cobarde” para referirse al Partido Popular.

Los dirigentes de Vox utilizan esta frase para referirse a algunas decisiones que tomaron los populares bajo la dirección de Mariano Rajoy durante su última etapa como presidente del Gobierno, sobre todo hace referencia a las medidas ejecutadas en Cataluña.

En este sentido la candidata popular ha subrayado, en una entrevista a Telecinco, que los de Santiago Abascal se dedican a criticar un partido que “ya no existe”. En este sentido, Álvarez de Toledo ha subrayado que “nunca se atreve a criticar a Pablo Casado”, cuestionando la razón de ser de Vox y lanzando la siguiente pregunta: “¿Por qué no se disuelve Vox si él (Rajoy) ya se ha ido? ¿Por qué sigue diciéndolo en los mítines?”; ha incidido. El pasado martes, el líder de los populares hizo referencia a esta frase acuñada por Vox.

�� Hablando @pablocasado_ alto y claro en el @El_Hormiguero.

"No somos la derechita cobarde. Yo presido un partido con víctimas de ETA. Presido un partido de valientes”.#PabloCasadoEH pic.twitter.com/t2pgwNorNF — PP Andaluz (@ppandaluz) 2 de abril de 2019

En esta dirección, Álvarez de Toledo no ha sido la única en las filas populares que ha respondido a estas palabras que tantas veces se han repetido en los últimos mítines de Vox. La pasada semana, el ex presidente del Gobierno y de los populares, José María Aznar, criticó las palabras con las que los líderes de Vox se refieren al Partido Popular: “No me llaman derechita cobarde porque no me aguantan la mirada”.

����Ni a Aznar ni a nosotros, nadie nos llama "derechita cobarde". ���� pic.twitter.com/VcEs0DdXaG — NNGG Madrid (@nnggmadrid) 28 de marzo de 2019

El enfrentamiento entre Álvarez de Toledo y Vox se ha encendido un poco más en los últimos días por las declaraciones de la popular sobre TV3, en las que hablo sobre el futuro de la televisión pública: “Es de todos o no es de nadie”. Basándose en estas palabras, Ignacio Garriga, número uno de Vox al Congreso por Cataluña contestó: “El debate no es ese, se tiene que cerrar”.

En otra ocasión, Cayetana Álvarez de Toledo pidió en Barcelona al constitucionalismo que rechazara a Vox. Hecho que fue criticado por el número tres de la lista de Vox por Madrid y vicesecretario de relaciones internacionales, Iván Espinosa de los Monteros.