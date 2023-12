Rufián: Una parte del poder judicial intentará por todos los medios no aplicar la amnistía

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, opina que una parte del poder judicial intentará por todos los medios no aplicar la ley de amnistía y asegura que su grupo no presentará enmiendas "condenadas al fracaso".

Rufián añade en una entrevista con El País que no van a dar pie para que "un juez con según qué intenciones pueda acogerse a no cumplir con esta ley o que un Tribunal Constitucional pueda tumbarla. Aunque tampoco somos inocentes. Hay una parte del poder judicial que intentará por todos los medios no solamente tumbarla, sino no aplicarla".

También se muestra convencido acerca de que llegará el momento en que "el Estado español y Cataluña se enfrenten democráticamente en un referéndum en torno a la propuesta de lo que tiene que ser Cataluña, incluso más allá de la independencia. Cataluña está preparada para perder un referéndum o para ganarlo. La pregunta es si España también lo está".

Señala, por otro lado, que le encantaría algún tipo de colaboración con Podemos para las elecciones europeas: "No sería la primera vez que hay coaliciones europeas similares en cuanto a formaciones políticas diferentes. Tenemos mucho en común y gente como Irene Montero, Ione Belarra o Lilith Verstrynge tienen aún un recorrido político brutal".

Y rechaza tener un problema personal con la líder de Sumar, Yolanda Díaz, pero considera "injustas y falsas" las calificaciones de tránsfugas a los diputados de Podemos. "Si la tesis para decir eso es que tú te presentas por un partido y acabas en otro, Yolanda Díaz fue ministra por un partido y ha acabado en otro. No es una tránsfuga, son circunstancias".