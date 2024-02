Rueda despejará agenda para preparar el debate de la TVG y espera que no se convierta en "un todos contra uno"

Entrenará con su equipo más próximo esta tarde y el lunes, aunque lleva días "preparándose y estudiando" para afrontar la cita de este lunes

El presidente de la Xunta y candidato del PPdeG a la reelección, Alfonso Rueda, liberará su agenda para poder preparar el debate que este lunes ha organizado la TVG, y en el que también participarán los aspirantes a presidir la Xunta de BNG, Ana Pontón; PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro; Sumar, Marta Lois; y Podemos, Isabel Faraldo.

Así lo ha explicado, en declaraciones a los medios, durante su participación en los actos institucionales de la Feira do Cocido de Lalín (Pontevedra) , donde ha estado acompañado por el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, natural de la localidad, así como del alcalde, el popular José Crespo, y del presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, entre otras autoridades locales. También está presente el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

Rueda ha explicado que, al margen de las tareas que tenga que realizar como presidente de la Xunta, está "obligado por muchísimas razones" a preparar un debate que desearía que fuese visto por "la mayoría" de potenciales electores para escuchar las propuestas de cada candidato o candidata.

Por su parte, confía en poder hacer "balance" de cómo ve la Galicia actual, pero sobre todo poner sobre la mesa las propuestas para el futuro. Sin embargo, ha manifestado su temor a que se convierta en "un todos contra uno" --en relación a que todos los representantes de partidos de la izquierda se unan en un ataque común hacia él--.

"Espero que no sea un todos contra uno, aunque me temo que lo estarán planteando así ahora mismo. Me caben pocas dudas, en todo caso, yo intentaré sobreponerme a todo eso y explicar a los gallegos y gallegas por qué les pido la confianza", ha zanjado el líder del PPdeG.

"DÍAS PREPARÁNDOSE"

Rueda participa este sábado en la Feira do Cocido de Lalín, localidad en la que tiene previsto quedarse a la comida, y adonde se desplaza, asimismo, el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy. También acudirá la líder del BNG, Ana Pontón, tras participar en la manifestación en defensa de la sanidad organizada en Santiago de Compostela.

En sus declaraciones, ha destacado que esta fiesta "se reinventa" cada año de la mano de Crespo y la ha erigido en un ejemplo del turismo gastronómico que también constituye una marca de Galicia, una comunidad que tiene "un pueblo trabajador, pero también 'festeiro'".

Tras su paso por Lalín, Rueda se centrará en preparar el debate. En esta recta final hasta la cita de la noche de este lunes en TVG prevé entrenar con su equipo y, de hecho, ha despejado completamente la agenda de la próxima jornada para poder hacerlo. En todo caso, fuentes de su entorno consultadas por Europa Press han ratificado que lleva "días" preparándose y "estudiando".