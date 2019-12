Rubén Múgica, víctima del terrorismo: "Sánchez acabará pagando su deshonestidad en las urnas"

Rubén Múgica, hijo del dirigente socialista Fernando Múgica - asesinado por ETA el 6 de febrero de 1996 - considera que el PSOE se ha arrodillado ante Bildu y "fuerzas reaccionarias" como son los partidos nacionalistas vascos y catalanes por su mera obsesión por el poder. El directivo de Covite (Colectivo de Víctimas del Terrorismo) ha expresado estos últimos días en redes sociales su más absoluta "desolación" por la negociación que el PSOE ha llevado a cabo con Bildu para garantizar la abstención de esta formación en el próximo debate de investidura de Pedro Sánchez. "El PSOE mendigando la abstención de Bildu. Blanqueo de los justificadores de asesinatos. Otra foto para la vergüenza de un partido desnortado y sin futuro", aseguraba hace sólo dos días en un mensaje.

El PSOE mendigando la abstención de Bildu. Blanqueo de los justificadores de asesinatos. Otra foto para la vergüenza de un PSOE desnortado y sin futuro #Caraduras pic.twitter.com/xJK4EXcEPV — Rubén Múgica (@rubenmugica) December 17, 2019

En una entrevista este jueves en COPE, Rubén Múgica ha lamentado de nuevo que el PSOE que fue "fundamental en la Transición y consolidación de la democracia", se fotografíe ahora "en reuniones humillantes con quienes han justificado, celebrado o aplaudido los asesinatos de ETA". Múgica elude así al encuentro que Adriana Lastra y Rafael Simancas mantuvieron este martes con representantes de Bildu durante la ronda de negociaciones para la investidura. "Esa reunión no tendría que haberse celebrado. El PSOE lleva años blanqueando a los herederos de Batasuna. Que Simancas y Lastra se pusieran blancos o pálidos, es responsabilidad de ellos. No de los demás", ha dicho sobre el evidente gesto serio que mostraron los dos dirigentes socialistas durante dicho encuentro.

Para Múgica, el PSOE "es un partido que hace años comenzó a rodar en la cuesta de la degradación. "Y esa degradación continúa y continuará", ha vaticinado. "La sociedad española nos hemos de ir preparando para ver cada día más esa descomposición del PSOE. Es como un cadáver en la playa. Cada día lo ve más gente y cada día huele peor", ha contado.

El abogado, que ejerce en el mismo despacho que ocupaba su padre, se afilió al PSOE en el año 1986 y abandonó el partido 22 años después "por las actitudes maliciosas para con las víctimas del terrorismo" de Zapatero. Su hermano, José María, también dejó la formación hace un año por la polémica foto de la cena de Navidad que juntó en una misma mesa a la secretaria general del PSE, Idoia Mendia, con Otegui. Pese a su pasado en la formación, la política ya no forma parte de las conversaciones familiares. "Nosotros somos una familia más de las muchísimas familias de víctimas de terrorismo que existen en España. Las víctimas de terrorismo somos transversales, estamos en todas partes. Somos españoles absolutamente normales que no perdemos el tiempo hablando ni de la política ni de la degradación de la clase política, y especialmente la de este PSOE que está obsesionado con el poder", ha remarcado.

Rubén Múgica asegura que tampoco tiene un trato más allá de la relación cordial con miembros del PSE - "sólo se dedican a hablar de política y prefiero no tener relación con la gente que tiene ese tipo de vida" - y desconoce cuál sería la opinión de su padre sobre el actual PSOE. "Mi padre fue asesinado en el año 96. Entonces había un gran secretario general como era Felipe González, un gran vicesecretario como Alfonso Guerra y un gran secretario de organización como Txiki Benegas. Fíjese lo que hay hoy. Soy incapaz de adivinar lo que él pensaría y no me parecería justo atribuirme una representación que yo no puedo tener", ha asegurado a COPE.

Por último, Múgica augura un futuro negro para Sánchez: "La deshonestidad también se acaba pagando en política. Aunque ahora la palabra ya no valga tanto. Y, por tanto, solo es cuestión de tiempo para que Sánchez y este PSOE lo acaben pagando en las urnas. Y lo pagarán caro".