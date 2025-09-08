Margarita Robles supervisa la Academia del Aire antes de la llegada de la Princesa Leonor

La ministra de Defensa, Margarita Robles, se desplazará este jueves a la Academia General del Aire y del Espacio (AGA) en San Javier, Murcia. Según han informado fuentes de la Delegación del Gobierno, el objetivo de la visita es conocer de cerca los preparativos y detalles relacionados con la próxima incorporación de los nuevos cadetes.

La llegada de la Princesa de Asturias

Esta visita cobra especial relevancia ante la inminente incorporación de la Princesa de Asturias al nuevo curso de la AGA, que dará comienzo en septiembre. La heredera al trono continuará en estas instalaciones de Santiago de la Ribera su formación militar como futura capitana general de las Fuerzas Armadas.

Según lo estipulado en el Real Decreto del pasado 23 de julio, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la princesa Leonor se formará como alférez alumna del Cuerpo General del Ejército del Aire y del Espacio, dentro de la especialidad de Vuelo. Formará parte de la LXXVIII Promoción de la academia.

A diferencia de sus compañeros de promoción, la princesa no recibirá despacho en San Javier, sino que su percorso formativo culminará con su ascenso a guardia marina de segundo curso, un rango equivalente al de alférez de cuarto curso.