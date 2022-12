Felipe VI hizo alusión a la crisis institucional que vive España en este final de 2022, que ha provocado, entre otras cosas, la polémica propuesta para reformar el Poder Judicial en su tradicional mensaje de Navidad. El Rey hizo un llamamiento a la unidad para superar "los riesgos" que amenazan tanto las Instituciones como la Constitución. El jefe del Estado hizo hincapié en tres cuestiones que exponen "a las democracias en el mundo" en un momento en el que Gobierno de Pedro Sánchez, apoyado, en muchas ocasiones, por socios secesionistas, está tomando decisiones trascendentales para el devenir del país.

El primero de los riesgos que apuntó Felipe VI es el de "la división". "Un país o una sociedad dividida o enfrentada no avanza, no progresa ni resuelve bien sus problemas, no genera confianza. La división hace más frágiles a las democracias; la unión, todo lo contrario, las fortalece", apuntó el Rey en alusión a la supresión del delito de la sedición y la modificación de la malversación. Ambas decisiones aprobadas en el Congreso por los partidos que conforman el Gobierno alimentan un posible referéndum independentista al reducir las consecuencias negativas que podría tener volver a vivir un 1 de octubre en Cataluña.

El segundo de los riesgos a los que hizo referencia el jefe del Estado es "el deterioro de la convivencia". "Una convivencia que requiere en nuestra vida colectiva el reconocimiento en plenitud de nuestras libertades, junto al respeto y la consideración a las personas, a sus convicciones, y a su dignidad. Que necesita guiarse por la razón; que demanda anteponer la voluntad de integrar frente al deseo de excluir", sentenció Felipe VI. La tensión entre Gobierno y oposición no para de crecer con estos últimos movimientos políticos y, en un año de elecciones generales, municipales y autonómicas, el Rey hace esta mención en su discurso de Nochebuena.

Por último, también puso el foco sobre el riesgo que mencionó como "la erosión de las instituciones". "Necesitamos fortalecer nuestras Instituciones. Unas Instituciones sólidas que protejan a los ciudadanos, atiendan a sus preocupaciones, garanticen sus derechos, y apoyen a las familias y a los jóvenes en la superación de muchos de sus problemas cotidianos", avisa Felipe VI. El Rey pide que estas "respondan al interés general y ejerciten sus funciones con colaboración leal, con respeto a la Constitución y a las leyes, y sean un ejemplo de integridad y rectitud". Este apunte del jefe del Estado llega con la situación de bloqueo que viven el Tribunal Constitucional o el Consejo General del Poder Judicial.

"Ejercicio de responsabilidad"

Por todo esto, Felipe VI pide que "todos deberíamos realizar un ejercicio de responsabilidad y reflexionar de manera constructiva sobre las consecuencias que ignorar esos riesgos puede tener para nuestra unión, para nuestra convivencia y nuestras instituciones". "No podemos dar por hecho todo lo que hemos construido", recuerda el jefe del Estado, destacando que aunque "han pasado ya casi 45 años desde la aprobación de la Constitución" y "claro que han cambiado, y seguirán cambiando, muchas cosas", "el espíritu que la vio nacer, sus principios y sus fundamentos, que son obra de todos, no pueden debilitarse ni deben caer en el olvido".

"Son un valor único en nuestra historia constitucional y política que debemos proteger, porque son el lugar donde los españoles nos reconocemos y donde nos aceptamos los unos a los otros, a pesar de nuestras diferencias; el lugar donde hemos convivido y donde convivimos en libertad", finaliza Felipe VI en la parte de su discurso de Nochebuena donde ha analizado la situación política por la que pasa el país.