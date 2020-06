El reto visual que desquicia a todo el mundo: ¿Dónde está el gato?

Los juegos de percepción visual son muy importantes en los niños, pues fomentan la discriminación visual y la percepción de diferencias, estimulando tanto la atención como la percepción. De ahí que el estímulo de estos aspectos a edades tempranas ayudar a prevenir la aparición de problemas más adelante, al tiempo que contribuye a desarrollar la concentración.

Igualmente, son muy importantes a medida que nos hacemos mayores y envejecemos, pues es entonces cuando nuestros sentidos se van debilitando progresivamente. Gracias a este tipo de juegos ayudamos a frenar la debilitación lógica que provoca el paso de los años y que nos hace que vamos perdiendo agudeza en el gusto, el olfato, el tacto, el oído y, sobre todo, en la vista.

Y también, por qué no decirlo, los juegos visuales nos ayudan, tengamos la edad que tengamos, a pasar un buen rato, tanto solos como en familia, mientras que intentamos resolverlos.

EL RETO VISUAL QUE DESQUICIA A TODO EL MUNDO

Uno de estos juegos visuales se ha convertido en todo un reto, que se ha viralizado en redes sociales. Y es que son muchos los que acaban desquiciados al ser incapaces de resolver el mismo por muchas vueltas que le den.

Hace unos doces días, a la periodista del WNYC de New York se le ocurrió subir a su cuenta oficial de Twitter una fotografía de una estantería de tres cuerpo repleta de objetos. Libros, plantas, dos bolas del mundo, cuadros, ceniceros, fotografías, jarrones dibujos, etc.

Today in find the cat pic.twitter.com/P6soGOv8k1 — Kate Hinds (@katehinds) June 7, 2020

¿Qué cuál es el reto? Algo tan simple como que “hay que encontrar el gato”. A partir de ahí, empieza la locura pues son muchísimos los que por mucho que miran y remiran son incapaces de dar con él. Incluso algunos, ya desesperados, le comparten fotografías de otros gatos que tienen por casa.

¿A que ya has mirado unas cuantas de veces la fotografía, verdad? ¿Qué pasa que no lo encuentras? Observa bien en el cuerpo central de la estantería, en la parte inferior derecha de la televisión. ¡Bingo! Ahí detrás se ha metido el gato a echarse una siestecita ¿ves sus patitas? La propia periodista puso la solución viendo que no eran capaces de adivinar donde se había metido el lindo gatito.

Tal popularidad ha tenido esta foto entre los tuiteros deseosos de encontrar el gato que, en sólo 12 días, ya acumula casi 15.000 comentarios, 53.000 retuits y, ahí es nada, 233.000 ‘me gusta’.

NUMEROSOS RETOS VISUALES EN REDES SOCIALES

Las redes sociales están llenos de este tipo de retos, unos con más dificultad que otros, como estos que os compartimos a continuación.

También estan otros que, simplemente, buscan sacar un poco la sonrisa de quien los ve.